Alors que nous approchons de la fin du mois de février, nous apprenons officiellement que l'année 2024 marquera la fin du Quadrifoglio tel que nous le connaissons, en Amérique du Nord.

Dans ce cas, l'annonce officielle vient du plus haut niveau : le responsable des opérations nord-américaines d'Alfa Romeo, Larry Dominique. Dans un post sur Linkedin, il a annoncé que les dernières commandes seront honorées fin avril et que la production s'achèvera en juin. Voici sa déclaration :

"Les modèles Alfa Romeo Quadrifoglio Performance font leurs adieux à l'Amérique du Nord, pour l'instant. Il est temps de vous rendre chez votre concessionnaire Alfa Romeo ! 2024 représente la dernière occasion de commander une Giulia Quadrifoglio et une Stelvio Quadrifoglio avec un V-6 bi-turbo de 505 chevaux ! C'est la dernière chance de posséder une Quadrifoglio équipée uniquement d'un moteur à combustion, alors que nous poursuivons notre métamorphose vers un avenir électrifié, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Je suis impatient de vous présenter le prochain chapitre du voyage du trèfle à quatre feuilles. La possibilité de commander une Giulia Quadrifoglio ou un Stelvio Quadrifoglio 2024 se terminera en Amérique du Nord à la fin du mois d'avril 2024. Les derniers modèles Quadrifoglio à moteur à combustion interne pour les États-Unis et le Canada sortiront de l'usine de Cassino en juin 2024."

Ses propos ont également été confirmés par Stellantis sur X.

Aussi triste que cela puisse être pour certains, les mots de Larry Dominique impliquent clairement que quelque chose d'autre est en préparation. Quoi qu'il en soit, l'électrification est pratiquement garantie, et pas seulement parce que le responsable des opérations a tenu à dire que "c'est la dernière chance de posséder une Quadrifoglio dotée uniquement d'un moteur à combustion". Ce n'est un secret pour personne qu'Alfa Romeo s'oriente vers un avenir électrique, comme en témoigne la terriblement belle 33 Stradale. Dévoilée en août dernier comme la dernière supercar à moteur à combustion interne de la société, elle est également disponible en version EV pure.

La Giulia et le Stelvio ne sont pas des supercars, mais des rumeurs concernant des variantes électriques de la prochaine génération circulent depuis un certain temps. Avec l'assouplissement de la réglementation Euro 7, le V6 2,9 litres suralimenté a encore de l'avenir. Nous avons vu de nombreux modèles performants de nombreuses marques utiliser des groupes motopropulseurs hybrides, non pas pour leur efficacité, mais pour leurs performances. Il est raisonnable de penser qu'il pourrait en être de même ici.

Nous avons contacté Alfa Romeo pour obtenir des informations supplémentaires sur ce sujet, mais la déclaration de Larry Dominique est le seul commentaire de l'entreprise. Cela inclut un commentaire sur la question de savoir si les modèles Quadrifoglio resteront en Europe, puisque son message social mentionnait spécifiquement l'Amérique du Nord. Cependant, nous pouvons vous dire que des versions moins sophistiquées de la Giulia et du Stelvio avec le moteur 2.0 litres continueront d'exister dans l'avenir immédiat.