Connu en Europe et dans le monde pour ses SUV, crossovers et pick-ups, le groupe Great Wall Motors (GWM) semble vouloir s'attaquer à de nouveaux segments dans les années à venir, notamment celui des berlines, mais pas de manière conventionnelle.

Selon la presse chinoise, Great Wall développe un projet de berline de luxe, connue pour l'instant sous le nom de code ZX, pour concurrencer Rolls-Royce et Bentley. L'élite mondiale du luxe.

Très haut de gamme

Le nom officiel n'a pas encore été choisi, et il est peu probable que ZX soit conservé, mais nous savons que la super berline de luxe chinoise mesurera environ 5,5 mètres de long, comme une Rolls-Royce Ghost. Dans un premier temps, elle sera vendue en Chine et sera également en concurrence avec ses homologues de la marque Hongqi (groupe FAW).

Un premier teaser l'anticipe, montrant le profil de la voiture, avec une forme très similaire à celle de ses rivales. Le capot avant est long, l'habitacle semble spacieux et le troisième volume est relié en douceur à la lunette arrière. Les éléments chromes clinquants ne manqueront pas, tout comme les jantes en alliage qui, semble-t-il, dépasseront largement les 20 pouces. Mais nous savons bien que dans un tel segment, c'est l'intérieur, dont nous n'avons pas encore d'images, qui fait la différence.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ekleipsis Private Collection Bentley Flying Spur Speed

Nous ne pouvons que supposer la présence d'écrans partout, des hectares de cuir et d'autres matériaux nobles, ainsi qu'une grande attention aux détails. Et puis il y a l'aspect, certainement pas secondaire, de la tradition. Bentley et Rolls-Royce sont des noms liés par un double nœud à l'opulence automobile, une toute nouvelle marque parviendra-t-elle à convaincre les riches clients, ou ceux qui veulent s'offrir pour la première fois une berline de super-luxe ?

Mécaniquement, on sait que la ZX sera prête pour l'électrification, mais sans aucune précision sur le type de motorisation qu'elle embarquera.