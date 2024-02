Cela fait près de quatre ans qu'Audi a présenté la génération actuelle de la S3, le temps est donc venu de lui donner un nouveau visage. La S3, habillée d'une livrée typique d'Audi Sport, est présentée en avant-première dans les versions berline et hatchback. Les changements mécaniques sont étonnamment nombreux pour une mise à jour de milieu de cycle seulement.

Au cœur de la nouvelle S3 se trouve une version améliorée du moteur à essence 2,0 litres turbocompressé bien connu. Ce moteur TFSI à quatre cylindres développe désormais 329 chevaux et 420 Newtons-mètres (310 livres-pieds) de couple. Il a gagné 23 ch et (20 Nm) 15 lb-pi par rapport au modèle pré-facelifté afin de s'adapter parfaitement à la Volkswagen Golf R 333 édition spéciale, mécaniquement apparentée.

Restylage de l'Audi S3 (2024), prototypes camouflés

Le moteur amélioré est associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports, dont les temps de passage ont été divisés par deux lors des accélérations à plein régime. L'ajout d'un répartiteur de couple arrière, hérité de la RS3, est peut-être encore plus important. Bien qu'elle ne dispose pas d'un mode de dérive dédié, la S3 devrait être plus agréable à conduire lorsqu'elle est poussée à fond dans un virage. Les conducteurs devraient se sentir plus confiants au volant grâce à l'amélioration de l'adhérence obtenue par une répartition optimale du couple entre les deux roues arrière.

Une grande puissance s'accompagne d'une grande responsabilité, c'est pourquoi les quatre anneaux dotent la S3 faceliftée de plus gros freins au niveau de l'essieu avant. Les freins en acier de 18 pouces ont un diamètre de 357 mm et ont été renforcés de 4 mm pour atteindre 34 mm. Les disques avant sont entourés de nouveaux étriers à deux pistons et sont accompagnés de plaquettes agrandies pour dévoiler une plus grande surface de frottement. Audi a travaillé avec Falken sur un nouveau jeu de pneus 235/35 plus adhérents pour les roues de 19 pouces.

Outre les freins plus puissants, l'essieu avant bénéficie d'un nouveau palier de pivot sur la jambe de force MacPherson, ainsi que de triangles plus rigides. Corroborée par une évolution du système de direction progressive et des amortisseurs réajustés, la marque allemande affirme que la S3 est désormais plus vive que jamais.

Une RS3 encore plus puissante !

La révélation complète est prévue pour la fin de l'année, lorsqu'Audi présentera l'ensemble de la famille A3 mise à jour. La logique veut que la gamme de moteurs reflète celle de la VW Golf récemment présentée.

La RS3 recevra également des modifications, peut-être en augmentant la puissance du moteur cinq cylindres sans recourir à l'électrification. La marque d'Ingolstadt a laissé entendre que le 2,5 TFSI pourrait être modifié pour délivrer une puissance supérieure aux 394 chevaux actuels.