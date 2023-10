Rolls-Royce a réalisé une édition limitée de la Ghost Black Badge dont le style s'inspire d'une éclipse solaire totale. Le constructeur a habillé sa berline de luxe, l'Ékleipsis Private Collection, de nombreux motifs évoquant le phénomène céleste.

L'un des détails les plus frappants de cette voiture est sa garniture de toit couverte d'étoilée et animée. Lorsque le moteur démarre, un cercle de 940 étoiles apparaît au-dessus de votre tête, représentant la couronne solaire, souvent visible lors d'une éclipse totale du soleil. L'affichage dure exactement sept minutes et 31 secondes, soit la durée la plus longue possible d'une éclipse, avant de revenir à la "classique" constellation.

Galerie: Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis

2 Photos

La Ghost arbore une peinture extérieure "Lyrical Copper" que Rolls-Royce rehausse avec de l'orange mandarine sur le pare-chocs inférieur. La société utilise également cette couleur pour la carrosserie peinte à la main, les jantes et les étriers de frein. À l'intérieur, l'orange mandarine apparaît à travers les 200 000 perforations des sièges bicolores. Rolls-Royce a teinté le cuir mandarin d'une nuance noire, les minuscules trous laissant apparaître la couleur orange en contraste.

Rolls-Royce se tourne vers les étoiles

Le tableau de bord comporte 1 846 étoiles gravées au laser, créant une "chronologie symbolique d'une éclipse solaire totale". À côté du motif de l'éclipse solaire du tableau de bord se trouve une pièce d'horlogerie sur mesure ornée d'un diamant de 0,5 carat. Il représente un point de lumière unique qui apparaît sur le contour de la lune, tout comme elle couvre et découvre le soleil. C'est la première fois que la société intègre une pierre précieuse à la lunette d'une montre.

Rolls-Royce a soumis le garde-temps à d'intenses tests de résistance pour s'assurer que le diamant resterait en place. L'horloge a été soumise à des tests de température cyclique allant de -30 degrés Celsius à 90 degrés Celsius. Il a fallu plusieurs essais pour mettre au point la plupart des éléments de la voiture. Rolls-Royce Bespoke Collective a produit trois prototypes lors de la mise au point de la garniture de toit. La pièce d'horlogerie unique a fait l'objet de plus de 14 variantes. Il a fallu plus de 100 heures à un designer pour mettre au point le tableau de bord éclairé de la Ghost.

Le constructeur automobile limite la production du modèle à 25 exemplaires seulement. Le lancement coïncide avec l'éclipse solaire annuelle du 14 octobre prochain, visible dans certaines parties de l'hémisphère occidental. Rolls-Royce a déjà vendu la totalité de la Ghost Black Badge Ékleipsis Private Collection, qui est livrée avec une housse de voiture d'intérieur portant le mot-symbole Private Collection. Ce n'est pas la première fois que Rolls-Royce s'inspire des étoiles pour son style. En 2021, elle a lancé la Phantom Tempus, qui intégrait les étoiles pulsars, le temps et l'univers dans les motifs stylistiques de l'ensemble du véhicule.