Dans le cadre d'une importante transition de direction, Rolls-Royce a annoncé que son président-directeur général, Torsten Müller-Ötvös, quittera ses fonctions le 30 novembre 2023. Il passera le relais à Chris Brownridge, l'actuel PDG de BMW au Royaume-Uni.

Avec près de trois décennies d'expérience chez BMW, Chris Brownridge apportera une grande expertise en matière de ventes et de marketing dans son nouveau rôle, explique l'entreprise dans un communiqué de presse officiel. Il a débuté dans l'entreprise comme jeune diplômé en 1995 et a occupé diverses fonctions au sein de l'organisation, notamment celles de directeur des ventes de BMW UK et de directeur régional de Mini pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

"Je suis à la fois honoré et touché par ma nouvelle nomination", a déclaré Brownridge. "Être invité à diriger cette grande marque britannique, à un moment aussi charnière de sa longue et remarquable histoire, est un privilège extraordinaire. Rolls-Royce est l'une des marques les plus reconnues, les plus désirables et les plus influentes au monde, et je suis parfaitement conscient de l'affection et de l'estime considérable dont elle jouit".

Son prédécesseur, Torsten Müller-Ötvös, a rejoint Rolls-Royce en 2010 et détient à ce jour la distinction d'être le PDG le plus ancien de l'entreprise depuis sa création en 1904. Sous sa direction, la marque a connu un succès inégalé, voyant ses ventes annuelles passer d'environ 1 000 voitures en 2009 à plus de 6 000 en 2022. À l'occasion de son départ à la retraite, Müller-Ötvös a déclaré :

"Diriger Rolls-Royce pendant près de 14 ans a été le plus grand privilège et le plus grand plaisir de ma vie professionnelle. Faire évoluer l'entreprise et son personnel de classe mondiale jusqu'à la position qu'elle occupe aujourd'hui, au sommet de l'industrie du luxe, a été une aventure remarquable. Je suis fier du rôle que mon équipe exceptionnelle et moi-même avons joué en contribuant de manière significative à l'économie britannique et à la reconnaissance mondiale de la capacité de la Grande-Bretagne à produire les meilleurs produits de luxe au monde".

L'importance des marchés américains et chinois pour Rolls-Royce

L'année dernière, Rolls-Royce a livré un total de 6 021 voitures dans 50 pays à travers le monde. Les Amériques restent la région la plus importante pour la marque britannique, tandis que l'importance de la Chine s'est accrue, le pays étant désormais le deuxième marché de Rolls-Royce. La société basée à Goodwood a également enregistré des ventes record au Royaume-Uni et en Allemagne.