Le joueur de football argentin Mauro Icardi, passé par le Paris Saint-Germain entre 2019 et 2023, s'est offert une Rolls-Royce Boat Tail, voiture la plus chère du monde, pour la rondelette somme de 26 millions d'euros.

Les Icardi se font plaisir

Ancien pensionnaire du PSG, Mauro Icardi, âgé de 30 ans et dont le salaire annuel dans le club de la capitale s'élevait à 7 millions d'euros par an en 2022, a fait une petite folie en mettant la main sur ce très rare modèle de la firme la plus luxueuse du monde.

Outre pour ses qualités indéniables de finisseur, celui qui joue désormais dans le club de Galatasaray, en Turquie, et dont le transfert depuis le PSG s'est élevé à 10 millions d'euros, est également connu pour ses exubérances conjugales, le couple qu'il forme avec sa femme (et agent) Wanda Nara faisant régulièrement les gros titres des tabloïdes.

Si le prix de cette auto peut paraître excessif, il se justifie par ces excentricités et son niveau de raffinement hors du commun.

Un modèle produit à 3 exemplaires (pour le moment)

La Boat Tail est un modèle (presque) unique dans la flotte Rolls-Royce : en effet, seuls trois exemplaires ont été produits dans l'emblématique usine de Goodwood, dans le fief historique de Rolls.

Elle est mue par un moteur V12 bi-turbo de 6,75 litres qui produit, comme à l'accoutumée, "suffisamment de puissance", la marque britannique ayant toujours refusé de donner des chiffres précis quand à la puissance de ses motorisations.

Ultra luxueuse (même pour les standards Rolls-Royce), la Boat Tail est livrée avec une paire de montres Bovet Fleurier qui comportent une petite sculpture de la voiture dans le cadran. On ne sait pas en revanche si elles donnent l'heure...

Autres fantaisies, elle dispose de parasols qui peuvent être déployés à l'arrière de la poupe, une table à cocktails accompagnée de tabourets assortis à l'ensemble, deux frigos (un seul aurait été trop peu) dont la décoration colle aux bouteilles de champagne Armand de Brignac livrées avec.

Le prix à payer pour un tel luxe et raffinement est donc de 26 millions d'euros. Si le prix vous angoisse, sachez malgré tout que les rares acheteurs, dont Mauro Icardi, ont probablement signé le chèque avec le stylo Montblanc offert avec la Boat Tail. Histoire de faire passer la pilule un peu plus facilement...