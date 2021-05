Au fil des ans, des décennies, Rolls-Royce est presque un standard, une unité de mesure du luxe. La preuve, on entend parler de "la Rolls-Royce des montres" ou de "la Rolls-Royce des appareils ménagers" !

Mais alors, qu'est ce qui pourrait être "la Rolls" des Rolls-Royce ? Une Rolls sur mesure bien entendu ! Et voici exactement ce que nous présente la firme de Goodwood avec cette Rolls-Royce Boat Tail, un magnifique vaisseau amiral fabriqué sur mesure par le département Coachbuilding de la marque anglaise, à la demande d'un (riche) client.

Déplacez le curseur sur la voiture ci-dessous pour décapoter la Rolls-Royce Boat Tail :

Prête à naviguer

Comme le nom l'évoque, "Boat Tail" signifiant littéralement "arrière de bateau", cette Rolls-Royce s'inspire largement de l'univers du yachting de luxe, notamment avec cette poupe interminable, un peu à la manière d'un pont arrière de bateau. De Riva notamment.

L'extérieur de la Rolls est peint en bleu, la couleur préférée du client question. Il ne s'agit pas de n'importe quelle couleur : les garnitures métalliques et les cristaux intégrés à la peinture donnent à ce paquebot sur roues un aspect qui change avec la lumière. Le capot est également teinté de bleu et on retrouve la même couleur sur les élégantes jantes en alliage.

L'habitacle, également de couleur bleue, est agrémenté d'une sellerie en cuir et de fibre de carbone. Le tableau de bord a été conçu à partir de zéro, tout comme le tableau de bord. Ce dernier a d'ailleurs a été décoré à l'aide d'une technique appelée "Guilloché", typique de la joaillerie et des montres de luxe.

Un pique-nique exclusif

Si vous cherchez à improviser un pique-nique de luxe, le Boat Tail peut vous accueillir. Le double compartiment à bagages arrière abrite un jeu complet de verres, de couverts et de serviettes de table de la marque Rolls-Royce. Il y a également un compartiment réfrigéré pour conserver votre champagne en toute sécurité. D'ailleurs, les dimensions du compartiment ont été calculées spécifiquement pour accueillir au millimètre près vos bouteilles de vin mousseux préférées.

Le détail "Boat Tail" gravé sur de l'argent a été réalisé par l'orfèvre de luxe Christofle à Paris, tandis que le parapluie rétractable installé au centre du coffre peut être utilisé pour s'abriter du soleil ou des intempéries.

Enfin, Rolls-Royce a également pensé aux tabourets : dans le compartiment se trouvent deux créations de la société italienne Promemoria pour profiter des moments de temps libre en toute détente.

Le souci du détail

Ce n'est pas la première fois que la firme britannique fabrique des modèles uniques. On se souvient notamment en 2017 de l'impressionnante Sweptail, l'une des voitures neuves les plus chères au monde. Mais avec cette nouvelle Boat Tail, les ingénieurs se sont surpassés. Les formes rappellent les yachts. Il a fallu aux artisans et ingénieurs de Rolls-Royce quatre années complètes entre les phases de conception et de production.

Une fois les croquis numériques approuvés, l'entreprise a produit une copie en argile à l'échelle réelle afin d'affiner le design et les détails. Comme les formes, les matériaux sont également d'origine nautique. À l'image de l'utilisation du revêtement Caleidolegno dans le coffre et le tunnel central.

Au total, Rolls-Royce affirme que 1813 nouveaux composants ont été construits et que plus de 20 personnes ont participé au projet. Le châssis seul a nécessité huit mois de construction et un système audio à 15 haut-parleurs a également été réalisé sur mesure.