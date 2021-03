Alain Class Motors remet en vente la Rolls-Royce Phantom Hyperion réalisée par Pininfarina. Cette voiture est unique au monde et n'attend plus que d'avoir un nouveau propriétaire afin de parcourir ses premiers kilomètres. D'après l'annonce de la vente, cette voiture est neuve, elle n'a jamais roulé. Depuis sa fabrication en 2008, elle a été stockée en espérant qu'elle prenne de la valeur.

Nous avons retracé son parcours et découvert que cette voiture était déjà en vente en 2009. Cette année-là, le vendeur affichait sa précieuse à 4,5 millions d'euros. En 2017, le garage Alain Class Motors avait déjà publié une annonce de ce modèle. Son prix était alors de 2 millions. Nous voilà quelques années plus tard et la Rolls-Royce Phantom Hyperion n'a semble-t-il toujours pas trouvé d'acheteur. Elle est actuellement affichée à environ 2,8 millions d'euros, y a-t-il des intéressés ?

Pour la petite histoire, la Rolls-Royce Phantom Hyperion est en fait une Phantom Drop Head Coupé transformée par Pininfarina pour le riche collectionneur Roland Hall. Sous son capot, on retrouve le V12 de 6,75 litres développant seulement 453 ch pour 720 Nm de couple. Elle serait capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 6 secondes.

Ses performances ne sont pas flatteuses, n'importe quelle sportive moderne serait capable de lui faire de l'ombre. Mais ce n'est pas bien grave car cette création est considérée comme une œuvre d'art. D'ailleurs, et outre son style élégant, Pininfarina n'a utilisé que des matériaux nobles lors de sa réalisation. Cela contribue clairement à sa valeur, mais ce n'est toujours pas suffisant aux yeux des acheteurs car elle peigne toujours à séduire les quelques clients potentiels.

Les Rolls-Royce sont particulièrement prisées par les riches clients. Le dernier exemple en date est Justin Bieber qui a demandé à West Coast Customs de lui réaliser une voiture unique. Nous vous l'avons présentée, et vous pouvez la découvrir en détail ci-dessous.