La Rolls-Royce Amethyst Droptail est l'un des quatre modèles spécialement commandés pour un client particulier. Sa présentation fait suite à celle de La Rose Noire qui a été dévoilée il y a quelques jours.

À l'extérieur, la Rolls-Royce spéciale arbore une combinaison de couleurs duotone. La fleur "Globe Amaranth" a inspiré le violet qui sert de revêtement principal à la voiture, que le constructeur a associé à une peinture "Amethyst" d'un violet profond. Le violet présente une nuance argentée, tandis que la teinte plus foncée mélange des paillettes de mica bleues, rouges et violettes pour rehausser l'éclat.

Galerie: Rolls-Royce Amethyst

39 Photos

Des jantes de 22 pouces en aluminium poli sont montées sur la belle Anglaise, avec une touche contrastée de peinture mauve à l'intérieur. Pour la première fois, le constructeur a produit une calandre avec une finition polie et brossée à la main. Plus de 50 heures de travail ont été nécessaires pour obtenir ces finitions.

Sous la calandre se trouve la prise d'air inférieure. Elle est constituée d'un matériau composite léger imprimé par Rolls-Royce et comporte 202 lingots d'acier inoxydable polis à la main et peints dans la teinte Globe Amaranth. Le panneau arrière est doté d'une grande surface fonctionnelle en bois. La société affirme qu'il s'agit de "la seule surface en bois 'brut' au monde à produire de la force d'appui" sur une nouvelle voiture.

Le client a mis le constructeur automobile au défi de concevoir un verre électrochrome capable de changer de teinte. Rolls a dû expérimenter 60 itérations de verre avant d'être satisfait. Le verre est complètement opaque lorsqu'il est désactivé, avec une teinte violette. Lorsqu'il est translucide, sa teinte est assortie aux sièges en cuir brun Sand Dunes de l'habitacle.

À l'intérieur, le bois foncé et le cuir se mêlent à des teintes de violets. Le constructeur automobile a testé tous les bois pour s'assurer qu'ils répondaient aux mêmes normes d'endurance que les pièces extérieures. Il a testé plus de 150 échantillons pendant plus de 8 000 heures avant la construction finale de la voiture, en les exposant au soleil, à la pluie et aux variations de température.

La pièce maîtresse du tableau de bord, l'horloge, a été fabriquée à Genève par Vacheron Constantin, avec un mouvement à remontage manuel. Le propriétaire a la possibilité de retirer le garde-temps, qui possède un affichage bi-rétrograde et un tourbillon bi-axial, et de le ranger séparément du véhicule. Vacheron Constantin a travaillé en étroite collaboration avec Rolls-Royce sur ce design, incorporant la couleur améthyste avec une plaque de base en or blanc.

La Rose Noire a été dévoilée il y a quelques jours

Galerie: Rolls-Royce La Rose Noire

20 Photos

Rolls qui compte dans son catalogue des modèles comme la Spectre, a présenté la La Rose Noire en début de semaine. Il s'agit d'une teinte rouge foncé que les spécialistes de la peinture de la société ont dû perfectionner après 150 itérations. Les modèles Droptail contribuent à illustrer sa gamme de voitures construites à la main et sur mesure. L'année dernière, la marque a révélé qu'elle avait reçu le plus grand nombre de commandes jamais réalisées.