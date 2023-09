Rolls-Royce a présenté l'édition spéciale de la Phantom "Inspired by Cinque Terre", dont le style évoque la Riviera italienne et le vin de cette région. D'autres éléments comprennent des œuvres d'art représentant des villages de pêcheurs à flanc de falaise.

L'unique Phantom est habillée d'une carrosserie bleu ligure et de doubles carrosseries bleu marine et jasmin. Des grappes de raisin décorent également les flancs du véhicule.

Galerie: La Rolls-Royce Phantom s'inspire des Cinque Terre

12 Photos

Un hommage aux Cinque Terre

À l'intérieur, les occupants trouvent un mélange de cuir "Grace White" et "Navy Blue" avec des garnitures Jasmin. Les grappes de raisin apparaissent également sur les broderies des portes arrière, et chacune d'entre elles nécessite 9 215 points de couture. Le fruit de la viticulture apparaît également en incrustation sur les plateaux de table, avec un mélange d'acier inoxydable et de placage d'or. Le pavillon Starlight personnalisé comprend une carte de l'Italie brodée avec 14 338 points de couture.

Les Cinque Terre désigne un ensemble de villages dont Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore, situés à flanc de falaise, dans la région italienne de Ligurie, dans la partie nord du pays qui borde la mer Méditerranée. Ces villes sont célèbres pour la pêche et les vignobles en terrasse sur les collines.

L'habitacle est orné d'œuvres d'art inspirées des cinq villages. L'une des œuvres se trouve sur le tableau de bord. L'autre se trouve dans la boîte à gants, avec une image des villes en relief argenté.

Une édition unique

La dernière mise à jour de la Phantom par Rolls-Royce remonte à 2022. Elle a été dotée d'une calandre révisée avec une barre supérieure polie et un éclairage. Les phares ont été dotés d'une lunette étoilée découpée au laser sur le site. Les nouvelles jantes ont un aspect rétro et sont disponibles en finition polie ou laquée noire.

L'habitacle a été doté d'une nouvelle sellerie en tissu composée d'un mélange de matériaux d'origine italienne et de fibres de bambou pour les sièges arrière. Elle comporte un motif avec une interprétation abstraite de l'emblème de la marque : "Spirit of Ecstasy" ("Esprit d'Extase"). Rolls-Royce a également épaissi le volant et donné à son emblème un effet tridimensionnel.

La marque n'a pas modifié le groupe motopropulseur lors de la mise à jour de la berline. La Phantom a continué à utiliser le V12 biturbo de 6,75 litres.