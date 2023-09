Dans son ensemble, l'industrie automobile subit une transformation importante stimulée par l'intelligence artificielle. Les technologies de l'IA sont de plus en plus intégrées dans les véhicules pour améliorer la sécurité, l'efficacité et l'expérience globale de la conduite. Des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), qui offrent des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de la trajectoire, aux capacités de conduite autonome. Aujourd'hui, BMW a trouvé un autre moyen de tirer parti de cette nouvelle technologie.

Le constructeur allemand souhaite franchir une nouvelle étape en matière de service à la clientèle avec sa dernière offre, Proactive Care, qui allie données et intelligence artificielle. Ce nouveau service permet aux véhicules BMW d'identifier de manière autonome les besoins de service existants et prévisibles, ce qui leur permet d'anticiper de manière préventive les besoins des clients et d'offrir des solutions rapides. Les premières applications sont maintenant en ligne et le constructeur automobile prévoit des améliorations continues pour l'avenir.

Depuis des années, les véhicules BMW envoient des données relatives au service directement aux concessionnaires, ce qui facilite les interactions ciblées entre les clients et les concessionnaires. Cependant, le changement de paradigme avec Proactive Care est que BMW prend l'initiative d'approcher les clients. Ce n'est plus seulement au client de contacter son partenaire BMW, mais à BMW de contacter le client, explique la société.

Quels sont donc les avantages du programme Proactive Care lorsque l'entretien devient nécessaire ? Grâce à l'analyse des données et à l'enregistrement des préférences des clients, il permet de proposer des solutions sur mesure. BMW affirme que l'approche numérique garantit que les clients sont informés par les moyens qu'ils préfèrent, qu'il s'agisse de l'application My BMW, de notifications à bord du véhicule, d'un courriel, du concessionnaire de leur choix ou d'un appel de l'assistance routière.

L'IA au service de l'expérience client

Proactive Care améliore également l'expérience de service à long terme, allant de conseils d'auto-assistance à un soutien flexible garantissant une mobilité continue. Il suggère même le bon concessionnaire au sein du réseau mondial lorsqu'une visite à l'atelier est nécessaire. La prise de rendez-vous en ligne, les vidéos de service personnalisées et les options de paiement en ligne font partie des nombreuses fonctionnalités disponibles.

Proactive Care est une offre globale disponible pour tous les modèles BMW équipés du système d'exploitation BMW 7 ou d'une version ultérieure, à partir de la version 07/2019. Pour y participer, les clients doivent disposer d'un contrat BMW ConnectedDrive actif et enregistrer leur véhicule dans l'appli ou le portail My BMW à l'aide de leur identifiant BMW et de leurs coordonnées.

Pour finir, tout récemment, BMW a annoncé que son programme d'abonnement aux sièges chauffants était enterré en raison du faible taux d'engagement de la part des clients.