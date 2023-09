Il y a quelques semaines, le personnel d’Alpha-N Performance a donné un aperçu (déjà très concret) de leurs interprétations de la nouvelle BMW M2 alias la G87. Maintenant leur "M2 GT" est devenue réalité.

Les spécialistes BMW de Rheinbach ont adapté la M2 avec un kit d’aérodynamique en carbone qui souligne encore plus efficacement les proportions du coupé bi-turbo. En outre, le carbone apparent crée des accents high-tech très contrastés sur la carrosserie M2 blanc alpin.

La M2 GT est un hommage aux grands modèles BMW Sport de 1994/1995, la M3 GT et les 318is Class II. Cette version créée par Alpha-N partage ce nom et elle a été dessinée avec un spoiler avant avec lamelles horizontales, pour que le S58 bi-turbo respire mieux, et de tout nouveaux garde-boue en carbone V4.

Le capot partiellement laqué avec une sortie d’air intégrée est lui aussi fibre de carbone tandis que le diffuseur arrière proéminent serait également bien adapté à une voiture de course GT. Quant à son aileron arrière, il fait légèrement penser à la rare édition spéciale M3 GT E36 du milieu des années 1990.

Une M2 GT profondément revue

En ce qui concerne le choix des jantes, Alpha-N mise sur les monoblocs ultra-légers LT3 d’Edelweiss dans la finition Custom Paint Champagne, qui sont utilisés sur la M2 GT avec les dimensions suivantes : 20 pouces à l’avant 21 pouces à l’arrière. Les pneus Michelin Pilot Sport 4 S montés sont de 285/30 R20 à l'avant et 305/25 R21 à l'arrière. En payant un peu plus cher, le préparateur allemand peut également équiper la voiture d'une suspension Road & Track développée par Öhlins, partenaire de longue date.

Et à l’intérieur ? À gauche du volant M-Sport, Alpha-N a intégré un écran dans le tableau de bord, qui fournit au conducteur de nombreuses informations supplémentaires intéressantes. En plus de toutes les pièces montées sur la M2 GT, Alpha-N Performance dispose actuellement de plusieurs voitures neuves BMW G87 M2 de différentes couleurs, qui sont transformées à la demande du client et livrées ainsi.

Alpha-N Performance facture environ 22 900 € pour les pièces de carrosserie mais cela n'inclut pas les roues et les modifications apportées à l'intérieur.