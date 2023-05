Manhart est de retour avec une nouvelle création surpuissante. Elle est basée sur la BMW X5 M, et le spécialiste de la préparation a amélioré son style et la puissance de son moteur. Il s'agit du MHX5 700, qui a tout d'un super SUV.

Le BMW X5 M est suffisamment puissant avec son moteur V8 biturbo de 4,4 litres développant 625 ch et un couple de 750 Nm. Manhart augmente la puissance du SUV à 730 ch et 900 Nm de couple. Le préparateur obtient cette puissance supplémentaire grâce à sa boîte de puissance MHtronik et à un système d'échappement en acier inoxydable.

Galerie: BMW X5 M MHX5 700 de Manhart

27 Photos

Le préparateur modifie également l'apparence extérieure du X5 M avec diverses pièces en carbone. À l'avant, Manhart a ajouté un nouveau spoiler avant et de nouveaux inserts d'admission dans le tablier et les radiateurs de la calandre. Sur les côtés, le SUV reçoit des jupes latérales en deux parties. L'arrière reçoit un nouveau diffuseur et un spoiler en deux parties sous la lunette arrière.

Manhart fait également appel à M Performance Parts pour habiller le modèle, en empruntant des coques de rétroviseurs en carbone, un spoiler de toit en carbone et des sorties d'échappement en carbone pour le MHX5 700. Le préparateur installe également ses jantes Classic-Line de 23 pouces à rayons en Y en finition noir mat soyeux, qui remplissent les passages de roues. Le SUV reçoit des amortisseurs Manhart de KW Suspensions.

À l'intérieur, Manhart est un peu plus modeste dans son style. Le spécialiste de l'après-vente ajoute de nouveaux tapis de sol, des palettes de changement de vitesse et des garnitures de volant en carbone.

Le MHX5 700 rejoint le MXH5 800, encore plus puissant. Manhart a réglé le MHX5 800 pour qu'il produise 823 ch. Il a fait ses débuts il y a quelques années avec des jantes forgées de 22 pouces et une hauteur de caisse inférieure de 30 millimètres à celle de série.

La nouvelle version du Manhart n'est pas adaptée au X5 M redessiné que BMW a présenté en début d'année. Le constructeur a modifié son style et ajouté un système mild-hybrid de 48 volts pour augmenter la puissance, mais celle-ci est restée inchangée. Nous sommes impatients de voir Manhart mettre la main sur la version remaniée pour voir ce que le préparateur peut en tirer.