Manhart est principalement connu pour ses conversions époustouflantes de véhicules du groupe BMW, même si le tuner a récemment élargi sa gamme de marques. Mais si les voitures du groupe Volkswagen, par exemple, ont jusqu'à présent joué un rôle mineur (même si la Golf 8 GTI fût poussée à 290 ch en 2021), le dernier développement peut certainement être considéré comme une petite surprise. Dites bonjour au Formentor CP500 basé sur la Cupra Formentor VZ5.

Seulement 7 000 exemplaires de ce modèle de performance, venu d’Espagne, ont été construits. Mais son cinq cylindres turbo, emprunté à l'Audi RS 3 ainsi qu’à la TT RS, met naturellement l'eau à la bouche des potentiels acheteurs. Manhart montre maintenant les premières images de son dernier projet et nous donne quelques informations.

Chasseur de chevaux

L'extérieur du Formentor, plus solide, garde cependant en grande partie l'esthétique du SUV espagnol. En plus du décor habituel – ici en bronze Cupra au lieu de l'or Manhart habituel – la VZ5 n'a droit qu'à un ensemble de nouvelles roues de 20 pouces. De plus, les ressorts sport H&R détruisent le dernier espace restant dans les passages de roue.

Cela devient beaucoup plus sauvage quand vous regardez sous le capot. Le turbo de 2,5 litres apporté par Audi délivre 390 ch et 480 Nm de couple en version standard. Assez pour un 0-100 km/h en 4,2 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h. Après avoir appliqué la soi-disant mise à niveau de puissance de l'étape 1 de Manhart, qui consiste en un boîtier d'alimentation interne et un système d'échappement à soupape avec deux sorties d'échappement ovales épaisses, le CP500 l'amène à 500 ch.

Enfin…presque mais les 490 chevaux devraient aussi pousser assez furieusement, notamment grâce aux quelques 630 Nm de couple. Le 0-100 sera probablement atteint en 3 secondes.