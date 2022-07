ABT Sportsline dévoile la RS3-R, une édition limitée à 200 exemplaires qui promet de véritables performances de supercar. Avec 100 ch de plus que la version standard, cette RS 3 peut abattre le 0 à 100 km/h en l'espace de 3,3 secondes.

Cette hausse significative de la puissance a été rendue possible par l'adoption d'un pack ABT Power R qui comprend un intercooler ABT et une reprogrammation ABT. Avec 500 ch et 600 Nm de couple, la RS3-R devient aussi rapide que la supercar aux quatre anneaux, l'Audi R8.

La vitesse maximale peut être modifiée directement de son smartphone en utilisant l'application myABT App qui est reliée à l'unité ABT installée dans le moteur. Ainsi, vous pouvez débrider du bout des doigts la voiture à sa vitesse maximale qui dépasse les 300 km/h, mais aussi changer de mode de conduite et sélectionner parmi les trois niveaux : Eco, Sport et Race.

En outre, le son du fameux cinq cylindres 2,5 litres TFSI est encore plus pénétrant grâce à un système d'échappement revu qui intègre une double sortie peinte en noir brillant de 95 mm de diamètre. ABT a également revu quelques réglages avec de nouvelles suspensions et de nouvelles barres antiroulis.

Esthétiquement, comme vous pouvez le constater, la voiture intègre un pack ABT Aero comprenant une série d'appendices aérodynamiques en carbone et des inserts noirs brillants, à commencer par le splitter et les jupes latérales. Il y a également des jantes en alliage ABT High Performance HR20 de 20 pouces montées sur des pneus Goodyear Eagle F1 Supersport R 245/30 R20 et les nombreux badges sur la carrosserie et l'intérieur qui permettent d'identifier cette RS3-R des autres RS 3.

À l'intérieur, nous retrouvons un badge "ABT RS3-R 1/200" du côté passager et au niveau des seuils de porte. Les sièges et le volant sont également recouverts d'Alcantara et de cuir afin de renforcer le sentiment d'exclusivité et de sportivité.