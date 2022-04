Compte tenu de la hiérarchie du sein du groupe Volkswagen, l'Audi RS Q8 ne pourra jamais dépasser le Porsche Cayenne Turbo GT, et encore moins le Lamborghini Urus. Si vous préférez le modèle portant les quatre anneaux à ceux de Zuffenhausen et Sant'Agata Bolognese, les préparateurs se feront un plaisir de faire passer le SUV phare d'Ingolstadt au niveau supérieur. En effet, ABT lance son édition Signature avec des performances dignes d'une supercar.

Présenté comme un "SUV de course", le RS Q8 amélioré utilise un V8 biturbo de 4,0 litres qui développe désormais une puissance colossale de 800 chevaux. Le couple a également augmenté de façon substantielle, à quatre chiffres, à 1 000 Nm. Grâce à la puissance nouvellement acquise sur le marché des pièces de rechange, le luxueux véhicule d'Audi peut atteindre les 100 km/h depuis l'arrêt en 3,2 secondes, soit 0,6 seconde de moins que le modèle de série. Il peut même atteindre 315 km/h en vitesse de pointe.

Pour obtenir ces chiffres, ABT a modifié l'intercooler et les turbos, ainsi que l'ECU du moteur. Parmi les autres modifications, citons un système d'échappement en acier inoxydable avec des embouts massifs de 105 mm. En termes d'apparence, la fibre de carbone est présente partout, y compris sur le kit de carrosserie aérodynamique.

Du splitter avant proéminent au diffuseur arrière agressif, la carrosserie améliorée du RS Q8 d'ABT comporte une multitude d'ajouts. Le profil latéral révèle des jupes plus musclées et des jantes de 23" enveloppées de pneus 295/35 R23. À l'intérieur, la fibre de carbone est une fois de plus le thème principal puisqu'elle a été appliquée même sur le loquet du capot.

Comme on peut s'y attendre, ce SUV performant n'est pas vraiment bon marché. Le préparateur basé à Kempten demande 129 900 € pour l'ensemble du kit. Si l'on inclut le prix de la voiture, la facture s'élève à 316 480 euros. Seuls 96 Audi RS Q8 seront transformés en Signature Edition, en guise de clin d'œil à l'année 1896, date de la fondation de l'entreprise.

Ils seront assemblés à la main, à raison de huit véhicules par mois au maximum.