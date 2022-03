L'Audi RS 3 et ses 400 chevaux est déjà une excellente sportive, bien meilleure que la précédente génération, mais un préparateur comme ABT ne peut s'empêcher d'en tirer encore plus du sempiternel cinq cylindres 2,5 litres TFSI.

Ainsi, la sportive estampillée des quatre anneaux devient encore plus puissante avec 460 chevaux et 540 Nm de couple, soit 60 chevaux de plus et 40 Nm supplémentaires par rapport à la RS 3 "normale", le tout agrémenté de quelques discrets changements cosmétiques.

Au cœur de cette préparation, nous retrouvons le fameux ABT Engine Control, un système spécialement conçu pour la nouvelle Audi RS 3 afin d'augmenter la puissance et le couple tout en préservant "l'état de santé" du cinq cylindres. Au niveau des performances, cela se traduit par un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,6 secondes, soit 0,2 seconde de mieux que la RS 3 standard.

Et pour ceux qui veulent vivre une expérience au-delà des 250 km/h (ou 290 km/h pour ceux qui ont choisi le pack RS Dynamic), il est possible d'augmenter la vitesse de pointe en faisant entrer cette RS 3 ABT dans le fameux "club des 300".

Ces chiffres s'accompagnent également de différents réglages au niveau des suspensions, de la direction, mais aussi de l'électronique, même si ABT assure avoir conservé tous les modes de conduite qui font le charme de cette nouvelle RS 3, à commencer par cet étonnant mode Drift.

L'Audi RS 3 revue par ABT ressemble au modèle standard, avec son énorme calandre accompagnée de généreuses prises d'air latérales, ses deux grosses sorties d'échappement ou encore son imposant extracteur d'air. Pour le coup, la préparation esthétique n'est pas exagérée. Même les jantes en alliage sont de série. Elles cachent le système de freinage en céramique faisant partie du pack RS Dynamic.