Audi a fait le pari de l'électrification, mais il sait encore comment fabriquer une voiture performante, propulsée uniquement par un bon vieux moteur à combustion interne. Nous ne parlons pas de la supercar R8 avec son V10 atmosphérique, mais bien de la nouvelle RS 3.

Notre ami de longue date Auditography a eu la chance non seulement d'immortaliser la RS 3 Berline, mais aussi de mettre son moteur turbo de 2,5 litres à l'épreuve lors d'un test d'accélération. Les quatre anneaux peuvent dire que la voiture a besoin de 3,8 secondes pour atteindre 100 km/h, mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo tournée dans la magnifique Grèce, cette machine à transmission intégrale est beaucoup plus rapide.

Galerie: Audi RS 3 Berline par Auditography

11 Photos

3,1 secondes - c'est tout ce qu'il a fallu à cette RS 3 jaune python pour accomplir le sprint, en gagnant 0,7 seconde par rapport au temps officiel. Les marques de luxe allemandes sont connues pour sous-estimer délibérément les capacités de leurs voitures de performance, mais nous ne nous attendions pas à une telle différence entre les chiffres officiels et réels.

Bien sûr, la performance n'est pas qu'une question d'accélération en ligne droite, mais avec le vecteur de couple et un mode drift, la RS 3 s'annonce comme une véritable bombe. Bien qu'elle soit basée sur une plateforme à traction avant, cette berline compacte très sexy peut partir à la dérive si vous activez le RS Torque Rear de série - le nom officiel du mode drift.

La dernière RS 3 se trouve également être la voiture de série la plus rapide de la catégorie compacte à faire le tour du Nürburgring, ce qui est possible en partie grâce à son RS Torque Splitter qui contrecarre le sous-virage généralement associé aux puissantes voitures à traction avant. Avec une puissance généreuse de 400 ch et 500 Nm, le plus petit modèle RS d'Audi Sport avait certainement besoin de son ingénieux système Quattro pour canaliser efficacement toute cette puissance vers les roues.

Des photos espions ont révélé que l'AMG A 45/CLA 45 se prépare à une mise à jour de mi-cycle et il sera intéressant de voir si Mercedes trouvera un moyen de répondre à la dernière fusée compacte d'Audi.