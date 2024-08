La RS3 2025 fait les gros titres pour les raisons habituelles. La voiture compacte de performance bénéficie d'une mise à jour à mi-parcours qui se traduit par des modifications du style extérieur, un volant plus plat et des sièges baquets en carbone. En outre, certains changements ne sont pas visibles à l'œil nu. Non, nous ne parlons pas de l'échappement plus agressif, qui délivre désormais un son "plus volumineux et encore plus distinctif"... Audi affirme que la voiture a désormais une meilleure odeur.

L'habitacle de la RS3 est composé d'environ 200 éléments, tous soumis à une évaluation chimique. Audi les chauffe dans une chambre spéciale et analyse ensuite l'air. Ce processus complexe prend 2 à 3 heures par pièce. Une fois cette étape franchie, les matériaux sont installés dans la voiture pour voir comment ils s'intègrent les uns aux autres. La marque de luxe allemande procède ensuite à des tests supplémentaires.

Audi RS 3 (2024) Audi

Pour s'assurer que tout sent bon à l'intérieur, quelles que soient les conditions météorologiques, Audi dispose d'une équipe dédiée de cinq chimistes chargés d'analyser les odeurs. La RS3 est équipée de radiateurs externes qui simulent les températures caniculaires d'une chaude journée d'été. Malgré la nouvelle tendance des constructeurs automobiles à promouvoir les tissus végétaliens, les sièges et le volant sont toujours en cuir véritable.

Cela semble être une quantité impressionnante de travail pour ce qui reste une Audi de niveau inférieur dans le grand ordre des choses. La RS3 est en effet la version la plus performante, mais elle repose toujours sur la plateforme MQB du groupe Volkswagen. Audi étant une marque plus chic que VW, Skoda, SEAT et Cupra, elle doit justifier son prix plus élevé en proposant une voiture plus belle. Le fait qu'elle dispose encore d'un nombre décent de boutons physiques est un grand avantage.

Mais l'argument de vente unique de la RS3 n'est pas représenté par l'odeur qu'elle dégage à l'intérieur ou par le nombre de commandes traditionnelles qu'elle propose. Le véritable joyau se trouve sous le capot, où le moteur cinq cylindres est maintenu pour quelques années encore. Audi s'est engagé à ne lancer que des véhicules électriques à partir de 2026, et c'est donc la dernière voiture portant les quatre anneaux à proposer ce groupe motopropulseur unique. La TT RS est morte l'année dernière et il est peu probable que la prochaine génération de Q3 reçoive un dérivé RS à cinq cylindres.