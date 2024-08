La ZDX a été la première incursion d'Acura dans le domaine de l'électrification. Mais à la Monterey Car Week de cette année, la marque de luxe présente un concept de SUV électrique qui préfigure son prochain véhicule zéro émission de série. Contrairement au ZDX, celui-ci utilisera une plateforme EV totalement unique.

Acura l'appelle "concept Performance EV". Le SUV de type coupé a un empattement long et des porte-à-faux courts, ce qui introduit un langage de conception entièrement nouveau pour la marque. La partie avant présente un nez pointu, un capot ventilé et des phares extra-larges.

Pour rester dans la tendance, le concept Performance EV a un profil de coupé élégant et une barre lumineuse sur toute la largeur à l'arrière. De grandes roues de 23 pouces chaussées de pneus performance 295/35R23 cachent des freins à quatre pistons aux accents vert fluo.

Ce concept n'a pas de spécifications, mais comme mentionné, il s'agira du premier véhicule électrique d'Acura sur la première plateforme EV dédiée de la marque. Il n'utilisera donc pas la plateforme Ultium de GM. Ce SUV sera également fabriqué au EV Hub de Honda à Marysville, dans l'Ohio.

"L'Acura Performance EV Concept est l'archétype de l'Acura Performance à l'ère de l'électrification, tirant pleinement parti de l'extrême liberté de conception de la position et des proportions offerte par notre plateforme EV de prochaine génération pour repousser encore plus loin les limites du design Acura. Comme pour nos précédents véhicules conceptuels Acura, l'Acura Performance EV Concept introduit un certain nombre de thèmes de design que l'on retrouvera sur les futurs véhicules Acura." - Dave Marek, Acura Design Executive