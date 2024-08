Si un BMW X7 ne vous suffit pas, Alpina est prête à vous faire plaisir. L'atelier de la marque bavaroise (qui fera partie du BMW Group à partir de 2026) présente le restylage du XB7, qui place la barre du luxe encore plus haut pour le SUV haut de gamme de la marque à l'Hélice.

Révisé au niveau de l'habillage et des détails esthétiques, le XB7 2025 n'est disponible que dans la variante équipée du V8 4.4 biturbo de 621 ch et 800 Nm.

Un X7 extra-luxueux (anciennement extra-puissant)

Le XB7 2025 est évidemment basé sur le restylage du BMW X7, reconnaissable à ses phares avant plus fins et à une nouvelle calandre à double rein. Le style de l'Alpina se caractérise également par des jantes Alpina Classic de 23 pouces en aluminium satiné et un diffuseur ad hoc qui rend l'arrière de la voiture encore plus musclé.

Alpina Alpina XB7 (2025) Alpina Alpina XB7, l'intérieur

À bord, on trouve une sellerie cuir à perte de vue, avec le lettrage "XB7" sur les appuis-tête et divers éléments du tableau de bord, ce qui confère au SUV allemand une touche personnalisée.

Les deux nouveaux packs d'apparence Black Line et Aluminium Satin font leur entrée dans le catalogue des personnalisations du XB7. Ils confèrent une finition spécifique aux sorties d'échappement, au badge sur le hayon, aux palettes au volant et aux surpiqûres du volant.

Alpina Alpina XB7, le 4.4 V8

En ce qui concerne la peinture, l'Alpina peut être commandée en bleu Alpina métallisé et en vert Alpina II métallisé. Il est également possible d'opter pour des peintures BMW Individual telles que Gunmetal II, Jerez Black, Orinoco, Malachite Green et Wildberry.

Le XB7 peut déjà être commandé en Allemagne, les premières livraisons étant prévues à partir de mars 2025. Le prix catalogue, toujours pour l'Allemagne, est de 190 500 euros, soit nettement plus que les quelque 140 000 euros nécessaires pour le haut de gamme X7, bien que ce dernier ne soit disponible, pour l'instant, qu'avec le V8 4.4 de 530 ch.