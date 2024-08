En 2022, l'Union européenne a finalisé des plans visant à interdire la vente de nouvelles voitures équipées de moteurs à combustion à partir de 2035. Toutefois, ces plans n'étaient pas si définitifs que cela, puisque l'Allemagne et d'autres membres de l'UE possédant de grandes industries automobiles ont fait pression sur les législateurs pour qu'ils assouplissent la loi et prolongent la durée de vie des moteurs à combustion interne en utilisant des carburants synthétiques.

Aujourd'hui, Oliver Zipse, PDG de BMW, lance un avertissement. Même si les ventes de nouvelles voitures fonctionnant aux e-carburants sont autorisées au-delà du milieu de la prochaine décennie, le résultat pourrait être le même : une interdiction de facto des voitures à moteur à combustion. Cette situation aurait d'énormes répercussions dans le monde entier, étant donné que de nombreux acteurs majeurs du secteur automobile sont basés en Europe.

"De nombreux indices laissent penser que la Commission européenne s'efforce de trouver une solution bidon qui consisterait à assouplir l'interdiction des moteurs à combustion simplement en s'ouvrant ostensiblement aux biocarburants. Cependant, si elle ne fait rien pour accélérer la montée en puissance des carburants à faible teneur en CO2 et rendre leur utilisation possible, il s'agirait d'une interdiction délibérée des moteurs à combustion par des moyens détournés."

Contrairement à la plupart de ses concurrents, BMW a hésité à fixer une date butoir pour les moteurs à combustion. Alors que ses grands rivaux Mercedes et Audi ont récemment assoupli leurs objectifs en matière de véhicules électriques, le constructeur automobile munichois insiste sur le fait que la mort du moteur à combustion interne ne doit pas être imposée. S'exprimant lors d'une conférence téléphonique après que l'entreprise a publié son rapport semestriel, Zipse a déclaré : "Nous continuons à penser qu'une interdiction catégorique de la technologie de combustion est une erreur."

Cette déclaration émane d'une entreprise qui vend actuellement plus de véhicules électriques que jamais. Au cours des six premiers mois de l'année, les voitures purement électriques du groupe BMW ont représenté 15,7 % de l'ensemble des livraisons. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 12,6 % de VE vendus au cours de la même période en 2023. Les livraisons de BMW, Mini et Rolls-Royce à zéro émission ont bondi de 24,6 % pour atteindre 190 614 unités au mois de juin.

M. Zipse estime que les autorités de régulation ne devraient pas précipiter la fin du moteur à combustion. Il estime au contraire que l'UE devrait encourager l'adoption de carburants à faible teneur en CO2 dès que possible. Non seulement pour les nouvelles voitures, mais aussi pour le parc automobile existant. Le patron de BMW rappelle qu'il y a plus de 250 millions de voitures dans les 27 pays de l'UE.

"Les contributions les plus importantes à la protection du climat sont celles que nous pouvons apporter aujourd'hui : en d'autres termes, chaque tonne de CO2 que nous pouvons économiser aujourd'hui, et non dans le futur, compte. Cela implique également d'exiger et de promouvoir l'utilisation de carburants à faible teneur en CO2, tels que les carburants électroniques, l'E25 ou le HVO100, le plus rapidement et le plus largement possible."

Au cas où vous ne connaîtriez pas ces deux types de carburants, l'E25 contient 25 % d'éthanol et 75 % d'essence. Quant au HVO100, il s'agit d'une huile végétale hydrotraitée sans fossile, produite à partir de sources entièrement renouvelables comme l'huile de cuisson. Toyota, le partenaire de BMW pour l'hydrogène, vend en Europe occidentale le Land Cruiser et le Hilux avec des moteurs diesel compatibles avec le HVO100. Toyota affirme que si le carburant est fabriqué à partir d'huile de cuisine usagée, les émissions de CO2 sont réduites de 90 % par rapport au diesel ordinaire.

Bien que BMW défende les moteurs à combustion, il prévoit que l'essor des VE se poursuivra dans les années à venir. Elle pense toujours que les véhicules purement électriques représenteront au moins la moitié de ses ventes annuelles d'ici à la fin de la décennie. Les marques du groupe BMW, Mini et Rolls-Royce, se sont engagées à devenir entièrement électriques à cette époque, ne laissant que la marque principale BMW avec des voitures à moteur à combustion interne dans sa gamme.

Il y a quelques mois, BMW a vendu son millionième véhicule électrique, quelque 11 ans après que l'excentrique i3 à hayon a lancé la tendance des véhicules électriques en Bavière. Le reste de la décennie sera extrêmement chargé puisqu'au moins six modèles basés sur la Neue Klasse devraient être commercialisés d'ici à 2028. En outre, des rumeurs rapportent qu'il y aura des SUV électriques iX5, iX6 et iX7 reposant sur la même architecture CLAR que celle utilisée par les luxobarges essence/diesel.