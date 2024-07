L'été, c'est le temps des vacances et des voyages, y compris en voiture. Les prix de l'essence et des autres carburants reviennent donc sur le devant de la scène, car le coût d'un voyage dépend beaucoup de la consommation de notre voiture et du prix que nous payons à la station-service.

C'est pourquoi nous avons décidé d'aligner les voitures qui consomment le moins dans notre test de consommation réelle de carburant au premier semestre 2024. Vous trouverez donc ci-dessous les classements des voitures les plus économes en carburant testées au cours de ce premier semestre. Vous trouverez peut-être la voiture qui répondra à vos besoins et qui vous fera économiser de l'argent sur les kilomètres parcourus !

Classement essence

De manière assez surprenante, la voiture à essence la plus efficace n'est pas une mild hybrid, mais une « simple » 1.2 turbo de 130 ch avec boîte automatique à 8 rapports comme la Citroën C4 X. La berline crossover française originale a enregistré une consommation moyenne de 4,10 l/100 km (24,39 km/l) sur le trajet Rome-Forlì, dépensant 28,32 euros d'essence pour les 360 km du voyage.

Citroën C4 X essence (2024), le test de consommation

Modèle l/100 km (km/l) Citroen C4 X PureTech 130 S&S EAT8 Max 4,10 (24,39) Skoda Kamiq 1.0 TSI 116 CV Manuale Style 4,25 (23,53) Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V 120CV manuelle X Class (MHEV) 5,20 (19,23) Mercedes CLE 300 4MATIC Coupé AMG Line Premium Plus (MHEV) 5,20 (19,23) MINI Countryman C Favoured (MHEV) 5,35 (18,69)

La deuxième place est occupée par une autre voiture « purement » essence comme la Skoda Kamiq, qui tire le meilleur parti de son moteur 1.0 TSI de 116 ch associé à une boîte de vitesses manuelle. En troisième position, on trouve la Hyundai Kona mild hybrid avec son moteur 1.0 T-GDI 48V de 120 ch et sa boîte de vitesses manuelle.

Classement diesel

Parmi les trois voitures diesel testées au premier semestre 2024, la Mercedes B 180 d, la Classe B équipée du 2.0 turbodiesel de 116 ch se distingue : elle a enregistré une moyenne de 3,30 l/100 km (30,30 km/l), dépensé 20,61 € de carburant pour le trajet et gagné une place dans le Top 10 des voitures diesel.

Mercedes Classe B diesel (2024), le test de consommation de carburant

Modèle l/100 km (km/l) Mercedes B 180 d AMG Line Advanced Plus 3,30 (30,30) BMW 520d xDrive M Sport (MHEV) 4,50 (22,22)

La deuxième place est occupée par la grande BMW Série 5, la berline allemande équipée du moteur 2.0 mild hybrid turbodiesel 48V de 197 ch, d'une transmission intégrale et d'une boîte automatique à 8 rapports.

Classement Gpl

Dans les tests de voitures GPL, le résultat record obtenu par la Hyundai i10, la petite voiture coréenne équipée du moteur 1.0 bifuel essence/GPL de 65 ch, a été surprenant : elle a enregistré une consommation exceptionnelle de 5,20 l/100 km (19,23 km/l) et surtout un coût de déplacement de seulement 13,09 euros, l'un des plus bas jamais enregistrés.

Hyundai i10 LPG (2024), essai de consommation de carburant

Modèle l/100 km (km/l) Hyundai i10 1.0 GPL Connectline 5,20 (19,23) Dacia Duster Extreme ECO-G 100 6,30 (15,87)

La consommation du nouveau Dacia Duster LPG, SUV de plus en plus spacieux qui utilise le moteur bicarburation 1.0 100 ch, est légèrement supérieure, mais se justifie également par la différence de type de voiture.

Classement des véhicules full hybrides

En matière de voitures full hybrides, la marque Toyota peut se prévaloir d'une expérience de près de 30 ans et nous le rappelle en plaçant en tête du classement de la catégorie son nouveau C-HR 2.0 Hybrid, le coupé SUV de 197 ch qui rapporte une moyenne de 4,00 l/100 km (25,00 km/l). La dépense en essence pour un trajet de 360 km est de 26,91 euros.

Toyota C-HR full hybrid (2024), test de consommation de carburant

Modèle l/100 km (km/l) Toyota C-HR 2.0 Hybrid FWD Lounge Premiere Edition 4,00 (25,00) Lexus LBX 1.5 Full Hybrid e-CVT 2WD Cool 4,15 (24,10) Renault Espace E-Tech full hybrid 200 Esprit Alpine 4,60 (21,74)

Non loin derrière, on trouve la Lexus LBX avec le 1.5 full hybrid de 136 ch et un peu plus loin, le nouveau Renault Espace avec le 1.2 full hybrid de 200 ch.

Classement des hybrides rechargeables

Mercedes confirme sa tradition d'efficacité avec les modèles hybrides rechargeables et place en tête du classement spécial son Mercedes GLC Coupé équipé du moteur hybride rechargeable 2.0 diesel de 333 ch qui ne consomme que 3,35 l/100 km (29,85 km/l). Le coût de l'énergie utilisée pour le trajet de 360 km entre Rome et Forlì est de 30,36 euros (21,94 euros de diesel + 8,42 euros d'électricité).

Mercedes GLC Coupé plug-in hybrid diesel (2024), essai de consommation de carburant

Modèle l/100 km (km/l) Mercedes GLC 300 de 4MATIC Plug-in hybrid Coupe AMG Line Premium 3,35 (29,85) Mercedes E 300 de 4MATIC Plug-in hybrid All Terrain Advanced 3,80 (26,32) Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro S tronic S line edition 4,50 (22,22) Honda CR-V e:PHEV 2.0l Advance Tech 4,90 (20,41) Mercedes GLA 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Prermium Plus 5,10 (19,61) Volvo XC60 T6 AWD Plug-in hybrid Ultra 5,20 (19,23) Mazda MX-30 R-EV Edition R 5,65 (17,70) Range Rover Evoque P300e plug-in hybrid Autobiography 6,15 (16,26) BMW XM 6,45 (15,50)

Sur la deuxième marche du podium des plug-in, on retrouve la Mercedes Classe E All Terrain avec le même moteur diesel électrifié de 313 ch, et en troisième position, de manière assez inattendue, la tout aussi impressionnante Audi A6 Avant avec son moteur à essence 2.0 développant une puissance impressionnante de 367 ch.