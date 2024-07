Parmi les voitures les plus attendues de 2024 figure le Dacia Duster, le SUV « concret » et abordable du groupe Renault qui gagne de l'espace à bord, modernise le design à l'intérieur et à l'extérieur et, pour la première fois, est également hybride, à la fois mild hybride et full hybride.

Cependant, nous nous sommes concentrés sur le nouveau Duster alimenté au GPL pour le test de consommation réelle, au cours duquel la Dacia a obtenu une bonne moyenne de 6,30 l/100 km (15,87 km/l). Cela se traduit par une dépense de seulement 15,40 euros pour le carburant nécessaire au voyage de 360 km de Rome à Forlì, ce qui confirme une fois de plus les grandes économies possibles lorsque l'on voyage au GPL.

Il consomme moins que l'ancien Duster GPL

Au classement des consommations réelles, les 6,30 l/100 km du Dacia Duster lui valent une excellente position, en compagnie de voitures nettement plus compactes et aujourd'hui « disparues » comme la Fiat Panda 1.2 69cv EasyPower (6,19 l/100 km - 16,1 km/l) et la Fiat 500 1.2 GPL (6,39 l/100 km - 15,6 km/l).

Dacia Duster, vue de trois quarts avant

Les seules voitures GPL de taille similaire engagées dans le même test de consommation de carburant sont le Kia Sportage 1.6 GDi ECO GPL et le Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G GPL 4X2, plus âgés et plus gourmands, avec respectivement 6,65 l/100 km (15,0 km/l) et 7,65 l/100 km (13,0 km/l).

Beaucoup d'espace, de facilité de conduite et de faibles coûts kilométriques

La voiture testée était un Dacia Duster Extreme ECO-G 100 avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, la finition dédiée aux amateurs d'activités en plein air qui est déjà équipée de série de sièges lavables recouverts de Microcloud, de barres de toit modulables et, dans le cas de la voiture testée, du Pack Sleep avec un lit double de type camping-car et un coffre de toit de 480 litres.

Dacia Duster, l'intérieur

La présence d'autres options telles que la peinture métallisée, les jantes de 18 pouces, le Pack Techno et le Pack Parking porte le prix de vente final à un peu plus de 27 000 euros. Avec ce chiffre, on peut avoir un SUV moderne, mais simple, spacieux, agréable à conduire et très économe en frais de déplacement grâce au moteur bifuel essence/GPL. Seule l'insonorisation semble perfectible.

Dacia Duster 2024, l'essai vidéo

Une grande autonomie avec le double réservoir

Engagé dans les conditions de conduite les plus courantes, le nouveau Dacia Duster a fait preuve d'une soif modérée de GPL, n'enregistrant qu'une consommation légèrement supérieure à la moyenne sur autoroute.

Le réservoir GPL de 50 litres permet une bonne autonomie d'au moins 500 km en permanence, autonomie qui peut même atteindre près de 1 000 km théoriquement en conduisant très prudemment sur des routes plates idéales à faible vitesse. Les 50 litres du réservoir d'essence constituent une réserve de secours supplémentaire pour atteindre des kilométrages vraiment élevés avec un double plein de carburant.

Dacia Duster, vue de trois quarts arrière

Consommation de carburant dans différentes situations de conduite

Mixte urbain-extra-urbain : 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

Autonomie théorique de 790 km Autoroute : 9,2 l/100 km (10,8 km/l)

Autonomie théorique de 540 km Economie : 4,9 l/100 km (20,4 km/l)

1 020 km d'autonomie théorique

Ce que dit la fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Masse à vide Émissions de CO2 (WLTP) Dacia Duster Extreme ECO-G 100 Essence/GPL 74 kW Euro 6E (EU Reg 715/2007*2023/443EA) 1.276 kg 127 g/km

Données

Voiture : Dacia Duster Extreme ECO-G 100

Prix de base : 22.900 euros

Date du test : 02/07/2024

Conditions météorologiques (départ/arrivée: Variable, 36°/Serène, 31°

Prix du carburant : 0,679 euros/l (Gpl)

Kilométrage du test : 746

Kilomètres totaux au début du test : 660

Vitesse moyenne sur le trajet Rome-Forlì : 80 km/h

Pneus : Continental EcoContact 6Q - 215/60 R18 98H (Label UE : A, B, 71 dB)

Consommation

Moyenne « réelle » : 6,30 l/100 km (15,87 km/l)

Ordinateur de bord : 6,4 l/100 km

À la pompe : 6,2 l/100 km

Les comptes

Dépenses « réelles » : 15,40 euro

Dépenses mensuelles: 34,22 euros (800 km par mois)

Distance parcourue avec 20 euros : 468 km

Distance parcourue avec un plein : 794 km