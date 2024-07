À quel point les nouvelles voitures Dacia sont-elles dangereuses ? Si vous ne regardez que le nombre d'étoiles du centre de test Euro NCAP, vous devrez le supposer. Car lors de la nouvelle série de crash tests, le SUV compact n’a reçu que trois étoiles. Mais ce n’est que la moitié de la vérité.

Les Dacia Duster et Suzuki Swift ont reçu trois étoiles au dernier test Euro NCAP, tandis que la Mercedes Classe E, la VW Passat et sa jumelle, la Skoda Superb, et la Skoda Kodiaq ont reçu la plus haute distinction de cinq étoiles. Les X2 de BMW et les Espace et Rafale de Renault sont classés jumeaux 5 étoiles des véhicules Austral et X1 testés en 2022. Un point qui semble un peu discutable...

La stratégie commerciale sans fioritures de Dacia est bien connue, car la marque renonçait en grande partie aux systèmes d'assistance au profit d'un prix abordable ou n'installait que ce qui était requis par la loi. Suzuki est depuis longtemps un constructeur de petites voitures simples et abordables. Du point de vue Euro NCAP, il n'est pas surprenant que le Duster et le Swift n'aient obtenu que trois étoiles aux tests Euro NCAP.

Cependant, la loi exige que toutes les voitures soient équipées de systèmes de freinage d'urgence autonomes, de systèmes de maintien de voie, de limiteurs de vitesse intelligents et de détection de somnolence. Les Duster et Swift remplissent cet engagement mais n'offrent guère plus, bien qu'ils soient équipés de ces technologies. Cependant, Dacia a toujours souligné que ses clients ne souhaitaient pas une armada de systèmes d'assistance.

En matière de sécurité active, les normes Euro NCAP pour une note de 5 étoiles sont nettement supérieures aux exigences légales. En matière de protection des enfants, le Duster de fabrication roumaine surpasse le petit Swift.

Regardons en détail les résultats du nouveau Duster : il obtient 70 pour cent de protection des occupants (adultes), ici le thorax du conducteur est sévèrement touché en cas de choc frontal décalé sur une barrière déformable. En matière de protection des occupants (enfants), la Dacia atteint 84 pour cent. Ce chiffre s'élève à 60 pour cent pour la protection des piétons et à 57 pour cent pour les systèmes d'assistance. Dans ce domaine, c'est 92 % pour le BMW X2, 62 pour cent pour le Swift.

Dr. Michiel van Ratingen, secrétaire général d'Euro NCAP : « La dernière publication montre un écart croissant entre les ambitions de sécurité des différentes marques de voitures. Les différentes notes sont en partie dues aux segments dans lesquels les voitures sont en compétition, mais Euro NCAP estime également qu'il existe un question des priorités d'une marque.

Certains, comme Mercedes-Benz, Škoda, VW, BMW et Renault, sont convaincus que leurs clients accordent une plus grande priorité à la sécurité dans leur gamme de produits. Dacia et Suzuki se concentrent sur l'abordabilité, mais les consommateurs doivent être conscients qu'il existe sur le marché des véhicules concurrents du Duster et du Swift qui offrent des niveaux de sécurité nettement plus élevés. »