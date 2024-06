Les ventes de Dacia continuent de croître. Actuellement, la marque satellite de Renault se porte bien sur le segment B et l'offre est prête à se développer sur le segment C grâce à une stratégie réfléchie. Après le Bigster, que nous verrons à compter de 2025, "deux autres véhicules sont en route et permettront à Dacia de doubler la couverture de son profit pool", peut-on lire dans une note officielle.

Ainsi, Dacia prévoit d'atteindre un million de ventes en 2030, dont un tiers sur le segment C.

Le prix reste l'élément principal

Il n'y a pour l'instant pas plus d'informations sur l'évolution de la gamme, mais une chose est sûre : les prix abordables restent la priorité de Dacia, même lorsqu'il s'agit de solutions électriques. La réutilisation de la plateforme standard et de la partie supérieure de la carrosserie est, selon le constructeur, la clé de l'efficacité, "tout en réduisant le ticket d'entrée et les coûts variables".

C'est pourquoi Dacia continuera à réduire ses coûts et bénéficiera du doublement du volume de la plateforme CMF-B standard mondiale pour toutes les marques, qui atteindra 2 millions d'unités d'ici 2030. En attendant, Dacia maintiendra ses dépenses de R&D en dessous de la moyenne du Groupe Renault.

Des clients de plus en plus fidèles

D'ici mi 2024, Dacia est déjà en passe de confirmer sa position sur le podium européen des ventes au détail pour la quatrième année consécutive. Dacia prévoit un doublement de son chiffre d'affaires entre 2022 et 2030, tiré pour moitié par les volumes et pour l'autre moitié par le prix, alors que les coûts fixes devraient légèrement augmenter sur la même période.

Cela s'explique aussi par le fait que Dacia est clairement une marque de conquête pour le Groupe Renault, avec 76% de ses clients venant d'autres constructeurs. D'ailleurs, plus de la moitié des personnes qui achètent une Dacia (68%) lorsqu'elles doivent changer de voiture choisissent une voiture de cette même marque.