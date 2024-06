Ceux qui recherchent un SUV compact abordable, doté d'équipements pratiques et essentiels, attendent l'arrivée du nouveau Dacia Duster dans les concessions, mais ceux qui recherchent quelque chose d'encore plus grand et spacieux attendent de découvrir le tout nouveau Dacia Bigster.

Le nouveau SUV du segment C, anticipé par le concept 2021 et qui devrait faire ses débuts fin 2024, est déjà en phase d'essais sur route, comme le confirment les récentes photos espions du prototype. Sur la base des images " volées ", nous avons décidé de reconstruire l'apparence possible du nouveau Bigster avec notre rendu exclusif.

Bigster : un grand Duster

Comme vous pouvez le voir dans notre aperçu numérique, les différences de style par rapport au concept Bigster d'il y a trois ans et à son petit frère sont minimes, si l'on exclut l'extension de la partie arrière qui fait passer la longueur totale de 4,34 mètres du Duster à 4,60 mètres du Bigster.

Dacia Bigster (2025), détail du montant arrière dans le rendu Motor1.com

Nouveau et plus carré, le design de la face avant est résolument massif, avec des lignes verticales et une évolution de la signature lumineuse à LED en forme de Y du Duster, reprise à l'arrière. La forme du montant arrière du Bigster laisse également place à un coffre plus grand, tandis que la poignée de porte arrière est verticale et intégrée au cadre.

Base allongée du CMF-B

Il faut donc s'attendre à un volume de coffre d'au moins 500 litres pour le Bigster, contre 472 litres pour le Duster. Ceci grâce à un allongement extrême de la plateforme commune CMF-B de l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi, qui avant le Bigster avait atteint son expansion maximale avec le Renault Arkana, qui mesure 4,56 mètres de long.

Dacia Bigster (2025), rendu par Motor1.com Dacia Duster (2024)

Pour limiter les coûts à l'intérieur de la nouvelle Dacia, il est possible que cette dernière ne dispose pas de sept places, une option réservée au Jogger et au Renault Espace, plus grand. L'idéal pour un SUV de ces dimensions et caractéristiques serait plutôt la disponibilité du Pack Sleep, le lit double avec matelas intégré qui s'ouvre depuis le coffre et transforme le Bigster en un camping-car compact.

Moteurs hybrides et éventuellement GPL

En termes de motorisation, le Dacia Bigster devrait reprendre ce que propose le Duster, en commençant par le 1.0 GPL ECO-G de 100 ch, en passant par le mild hybrid 1.2 de 131 ch (également 4x4) et en arrivant au full hybrid 1.6 de 140 ch avec boîte de vitesses automatique.

Le prix de la nouvelle Dacia Bigster devrait débuter à un peu plus de 20 000 euros et atteindre près de 30 000 euros pour les équipements les plus complets. Le niveau de prix devrait donc être légèrement supérieur à celui du Duster, tandis que le lancement commercial serait fixé au premier semestre 2025.