Le Suzuki Vitara était l'un des plus anciens SUV du segment, c'est pourquoi la marque japonaise a présenté une version restylée. Comment la reconnaître ? Si l'on regarde l'extérieur, on remarque les changements au niveau des phares, de la calandre et des pare-chocs.

Les jantes en alliage et la palette de couleurs actualisée sont également dignes d'intérêt. Par ailleurs, l'habitacle est doté d'un écran plus grand de 9 pouces, tandis que l'équipement technologique a été optimisé.

Grâce à ces améliorations, le SUV japonais de 4,18 mètres de long renforce sa position concurrentielle et ne craint pas les rivaux plus modernes. Dans ce segment, il est confronté aux Dacia Duster, Ford Puma, Hyundai KONA, Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Captur, SEAT Arona et Toyota Yaris Cross.

L'une des plus grandes vertus du Suzuki Vitara réside dans sa gamme mécanique, qui comprend toujours le label Eco. De plus, il est possible de choisir entre les versions 2 roues motrices à l'avant et 4 roues motrices à l'arrière, ce qui accroît ses qualités tout-terrain.

Le moteur à essence 1.4T BoosterJet développe 129 ch et 235 Nm de couple. Il permet à la voiture d'accélérer de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes et d'atteindre 195 km/h. Grâce à sa légèreté et à la présence du système d'hybridation légère 48V SHVS Mild Hybrid, elle affiche une bonne consommation de carburant : 5,3 litres aux 100 km, selon le cycle WLTP.

Il existe également une version hybride conventionnelle, appelée 1.5 DualJet Strong Hybrid, d'une puissance de 115 ch. Contrairement au modèle précédent, équipé d'une transmission manuelle à six vitesses, cette variante bénéficie de la transmission automatique AGS, également à six rapports.

La Suzuki Vitara Strong Hybrid est destinée à la conduite en ville. Si vous êtes intéressé par ses performances sur route, elle atteint les 100 km/h en 12,7 secondes et peut rouler jusqu'à 175 km/h. Le meilleur ? Une consommation combinée de seulement 5 litres aux 100 km.

Au moment de la commande, la nouvelle Suzuki Vitara 2025 comprendra des équipements tels que l'assistance au maintien de la trajectoire, la caméra arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les capteurs de stationnement et un système multimédia avec Android Auto et Apple CarPlay.