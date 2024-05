La Suzuki Swift, l'une des plus populaires de son segment en France, a été complètement remaniée récemment. La petite japonaise a été considérablement modernisée au niveau de la carrosserie et de l'intérieur, et a reçu un moteur encore plus performant.

Nous allons donc nous pencher sur toutes les nouveautés de l'habitacle, en analysant tous les aspects du nouveau modèle.

Suzuki Swift, le tableau de bord

Par rapport à la génération précédente, les changements à l'intérieur de la Suzuki Swift sont plutôt limités. La compacte japonaise conserve un look rationnel, avec un combiné d'instruments mixte analogique-numérique et un écran central de 9 pouces facile à atteindre pendant la conduite.

La climatisation se règle à l'aide de commandes physiques, tandis que la forme particulière du tableau de bord (qui semble se prolonger dans les panneaux de porte) donne une impression d'espace à l'habitacle.

Suzuki Swift, connectivité

L'écran de 9 pouces offre les fonctions essentielles. Compatible avec Apple CarPlay et Android Auto (également sans fil), l'info-divertissement bénéficie d'un graphisme revu, le menu principal étant divisé en trois écrans, dont celui de la navigation.

L'intégration avec le smartphone est rapide et intuitive, tout comme la prise en main des différents réglages.

Suzuki Swift 2024 Instrumentation numérique Non Affichage tête haute Non Moniteur central 9" OTA Non Assistant vocal Non

Suzuki Swift, qualité et matériaux

La Swift vise certes la praticité dans le choix des matériaux, mais l'association des moulures et des couleurs est également agréable à l'œil. Le bandeau de la planche de bord est dominé par un matériau souple, tandis que l'insert en plastique sous les bouches d'aération centrales rappelle un élément en aluminium.

La combinaison de tons foncés et clairs est également agréable, créant un certain dynamisme à l'intérieur de la voiture. Les sièges sont confortables et en tissu (chauffants de série).

Suzuki Swift, espace

La Suzuki peut se targuer d'avoir un bon volume de coffre par rapport à ses dimensions extérieures (la longueur de 3,86 m fait de la petite japonaise l'une des plus compactes de tout le segment B). En effet, le volume minimum est de 265 litres, soit la même valeur que le modèle précédent. En rabattant la rangée arrière, on obtient un espace généreux et une capacité totale d'environ 1 000 litres.

Suzuki Swift, le coffre

En ce qui concerne l'habitabilité, malgré les porte-à-faux réduits de la carrosserie, deux personnes sont à l'aise à l'arrière, tandis que celles du milieu doivent faire face au tunnel et à la sellerie plus rigide de la banquette.