La Suzuki Swift est l'un des modèles les plus importants de la marque japonaise depuis exactement quatre décennies, surtout en Europe. C'est pourquoi nous attendions avec impatience les spécifications de la nouvelle génération, déjà présentée au Japon sous forme de concept. Les voici enfin.

Suzuki Swift (2024) : look et dimensions

La version de série est un peu plus sobre et s'oriente en même temps vers le design marquant de l'ancienne Swift. Elle reste une pure cinq portes, avec un capot arrondi à l'avant, une calandre noire et des feux de jour en forme de L.

Les phares à LED sont de série tandis que les feux arrière sont plus tridimensionnels. Des jantes en aluminium de 16 pouces sont disponibles en option. À noter que la couleur du véhicule sur les photos est nommée "Frontier Blue Pearl Metallic".

Tournons-nous à présent vers les chiffres et comparons les dimensions de la nouvelle génération avec celles du modèle précédent :

Longueur Largeur Hauteur Empattement Coffre Poids Suzuki Swift (ancienne) 3 845 mm 1 735 mm 1 480 mm 2 450 mm 265 - 947 litres 965 - 1 050 kg Suzuki Swift (nouvelle) 3 860 mm 1 735 mm 1 495 mm 2 450 mm 265 - 980 litres 1 024 - 1 112 kg

On le voit clairement : il n'y a pas eu beaucoup de changements. Au contraire, la largeur et l'empattement sont restés les mêmes. Seul le poids de la nouvelle Swift a sensiblement augmenté. Cela est peut-être dû en partie à l'ajout de systèmes d'assistance. À l'avenir, on trouvera notamment à bord une reconnaissance des panneaux de signalisation, un régulateur de vitesse adaptatif, une reconnaissance du conducteur et un avertisseur d'angle mort.

Les efforts déployés pour améliorer l'isolation ont sans doute aussi contribué au gain de poids de la Swift. Suzuki appelle d'ailleurs la plateforme technique de la voiture "Heartect".

Suzuki Swift (2024) : motorisation

Sous le capot, il n'y a qu'un moteur à essence, sans turbo. Ce nouveau développement porte l'abréviation interne Z12E. Suzuki promet plus de couple à un régime inférieur à 3 000 tr/min grâce à un système hybride léger 12V. La cylindrée de 1 197 cm3 correspond au moteur actuel de la Swift, tout comme la puissance de 61 kW (83 ch). Seul le couple maximal augmente légèrement, passant de 107 à 112 Nm. Et ce, à 4 500 tr/min au lieu de 2 800 jusqu'à présent. Vitesse maximale : entre 160 et 170 km/h.

Cela ne ressemble pas à un grand progrès, pas plus que la boîte manuelle à cinq rapports soi-disant améliorée. Ceux qui le souhaitent peuvent obtenir une boîte automatique CVT, comme c'était déjà le cas auparavant, ou une transmission intégrale, mais pas les deux combinées. Ne s'agit-il donc que d'un très grand lifting, comme pour le S-Cross ?

Suzuki Swift (2024) : intérieur et prix

À l'intérieur, la nouvelle Swift propose un écran tactile de 9 pouces (avec Apple CarPlay et Android Auto), ainsi que des instruments classiques avec un petit écran LCD entre les deux. Curiosité : certaines versions reçoivent une climatisation manuelle avec un panneau de contrôle numérique. Bien entendu, une climatisation automatique pure est également au programme.

La nouvelle Suzuki Swift laisse donc encore quelques questions en suspens. Par exemple, si la Swift Sport de 129 ch aura un successeur. Et bien sûr, les prix : en France, ils commencent actuellement à 14 290 euros.