Le temps passe vite quand on s'aperçoit que la Supra de cinquième génération existe depuis près de cinq ans. Depuis ses débuts en 2019, la voiture de sport basée sur la BMW Z4 a donné naissance à une multitude d'éditions spéciales, ainsi qu'à un levier de vitesses tant attendu pour la variante à six cylindres. En attendant que la très attendue GRMN arrive l'année prochaine en tant que vaisseau amiral et peut-être chant du cygne, Toyota propose un autre modèle à tirage limité.

Une édition spéciale basée sur la GR Supra GT4 Evo

Ce n'est pas pour rien qu'elle ressemble à une voiture de course avec une plaque d'immatriculation, puisque cette dernière version du coupé performant est moulée d'après la GR Supra GT4 Evo. Toyota célèbre la production de cent voitures de course avec une GT4 100th Edition Tribute arborant une peinture orange plasma assortie. Elle est livrée avec un habillage personnalisé et de nombreux accessoires Gazoo Racing pour la différencier d'une Supra standard.

De nombreuses modifications : des jantes aux rétroviseurs

Elle n'est disponible qu'en Europe et est basée sur le niveau de finition Lightweight avec un moteur de 3,0 litres et une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Les améliorations vont des coques de rétroviseurs latéraux et de l'aile arrière en fibre de carbone aux étriers de freins noirs et au splitter avant AC Schnitzer. Elle reçoit également une suspension Bilstein Evo T1 avec réglage des amortisseurs sur 10 niveaux et une hauteur de conduite abaissée jusqu'à 35 millimètres.

Parmi les autres modifications substantielles, citons les jantes coulées Protrack One et un système d'échappement sport Milltek avec des embouts sur mesure pour s'adapter à la jupe arrière de série. Comme cette Supra est livrée avec plusieurs pièces de rechange, elle est actuellement exposée au 2023 Essen Motor Show en Allemagne jusqu'au 10 décembre. Ce salon est en quelque sorte l'équivalent européen du SEMA, même si l'on peut dire que les voitures qui y sont exposées sont généralement de meilleur goût.

Toyota ne vendra que 100 exemplaires de la Supra GT4 100th Edition Tribute sur le Vieux Continent. En Allemagne, elle est proposée au prix fort de 68 900 euros, soit 2 450 euros de plus que la version Lightweight sur laquelle elle est basée. Dans le même temps, elle est 16 050 euros plus chère qu'une Supra de base en Allemagne.