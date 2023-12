Avez-vous déjà vu une voiture née dans le métavers ? C'est le cas de cette Cupra très spéciale. Il s'agit d'un concept appelé "DarkRebel" qui a pris forme à travers un configurateur en ligne, grâce à la contribution de la communauté de 270 000 passionnés de Cupra.

Les utilisateurs ont ainsi créé la voiture de sport électrique de leurs rêves, et le constructeur espagnol, après avoir donné vie au prototype virtuel, en a réalisé une copie physique. Voici à quoi elle ressemble en vrai.

Impressionnante dès le premier coup d'œil

Avec ses 4,5 mètres de long, 2,2 mètres de large et 1,3 mètre de haut (2,2 mètres en ouvrant électriquement les portes papillon), la DarkRebel a une forme exagérée inspirée du shooting brake. Cette influence est particulièrement évidente lorsque l'on observe la volumineuse partie arrière, dominée par des éclairages LED d'un bout à l'autre du véhicule et par un gigantesque extracteur.

À l'avant, le nez en forme de flèche rappelle celui d'un avion de chasse, tandis que la grande calandre abrite un conduit aérodynamique qui se termine directement dans le capot. En effet, s'agissant d'un concept électrique, il n'y a pas de moteur, ce qui a permis aux concepteurs de se laisser aller à de telles solutions.

Les phares rétro-éclairés, dont le design rappelle celui du Tavascan, le premier SUV 100% électrique de Cupra, sont également intéressants.

Un intérieur de jeu vidéo

L'intérieur de la voiture, qui s'inspire de l'univers des jeux vidéo, est lui aussi tout à fait exagéré. Cupra affirme en effet avoir "gamifié" l'habitacle, avec un look qui semble proche de celui d'une voiture Playstation.

Les sièges, qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux, ont des contours illuminés, tandis que le tableau de bord comporte des éléments imprimés en 3D. L'équipement est complété par un volant découpé en bas et une série d'écrans qui parcourent l'ensemble du tableau de bord.

De plus, pour créer une expérience encore plus immersive, il existe trois interfaces de conduite (une sorte d'évolution du concept de mode de conduite) qui modifient les lumières, les sons et les animations de l'écran en fonction d'une série de paramètres.

Pas prévu pour la production de série (pour l'instant)

Cupra affirme que ce prototype ne sera pas transformé en modèle de production. Il est vrai aussi qu'un jour, une voiture de sport électrique fabriquée par la marque espagnole n'est pas si improbable.

Cinq ans seulement après sa naissance, l'entreprise a déjà acquis une certaine notoriété et un bon succès en termes de ventes (le Formentor hybride est l'une des meilleures ventes de sa catégorie). Bientôt, Cupra s'étendra également à d'autres marchés que l'Europe, comme l'Australie et l'Amérique du Nord. Pourquoi ne pas envisager un élargissement de la gamme dans un avenir proche ?