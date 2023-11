Avec le Purosangue, Ferrari a réalisé l'impensable (mais inévitable) en lançant un SUV. Cependant, cette Ferrari de grande taille ne sera pas aussi rare que l'insaisissable 456 Venice GT. Contrairement à Lamborghini dont l'Urus (voir ci-dessous) domine les palmarès des ventes, le Purosangue ne représente pas la majorité des livraisons de la marque.

Galerie: Ferrari Purosangue par Pogea Racing

78 Photos

Si vous faites parti des premiers à l’avoir acheter et que le design du SUV vous ennuie déjà, Pogea Racing est là pour lui donner une cure de jouvence radicale. Placé sur la route, le modèle déjà controversé se transforme en un engin saisissant qui fera sûrement sourciller les puristes. Il est disponible avec des roues avant de 23 pouces et des roues arrière de 24 pouces logées dans des ailes bombées avec des extensions robustes.

Bientôt 1000 chevaux sous le capot ?

Pogea Racing n'est pas le premier spécialiste du marché secondaire à présenter, en avant-première, un programme de personnalisation du Purosangue puisque Carlex Design a dévoilé il y a quelques mois son projet bicolore. Mais cette dernière version est plus une berline qu'un SUV et utilise largement la fibre de carbone pour les ajouts de carrosserie. À l'arrière, les quatre pots d’échappement alignés font penser à ceux de la Corvette Z06 et sont flanquées d'un diffuseur plus agressif.

Galerie: 2023 Chevrolet Corvette Z06

21 Photos

Pogea Racing affirme travailler sur le moteur douze cylindres, à aspiration naturelle, avec plusieurs améliorations de puissance en perspective, à commencer par une version de 820 chevaux. Le couple n'est pas mentionné, mais on peut présumer qu'il est supérieur aux 716 Nm confirmés par Ferrari. Nous pensons que ce n'est probablement qu'une question de temps avant que les préparateurs n'utilisent des turbocompresseurs pour pousser le V12 au-delà de 1 000 ch.

Galerie: Alfa Romeo 4C Nemesis 001 Pogea Racing

8 Photos

Si vous n'êtes pas familier avec Pogea Racing, l'atelier de tuning allemand est spécialisé dans la modification des modèles Alfa Romeo (on pense notamment à la fameuse Nemesis 001 que vous pouvez voir ci-dessus) et Abarth, mais il travaille également sur des Ferrari de manière occasionnelle. Bien que le kit de ce Purosangue n'existe, pour l’instant, que sous forme numérique, il pourrait devenir une réalité si vous êtes prêt à débourser suffisamment d’argent…