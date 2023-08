Chaque Ferrari est spéciale, mais le programme Tailor Made du constructeur automobile s'adresse aux clients qui souhaitent quelque chose de totalement unique, et cet acheteur a créé une livrée inspirée du Tour de France pour cet exemplaire Roma coupé.

L'extérieur de la voiture est principalement bleu clair mais il semble que ce soit le Bleu de France, la couleur nationale des courses du pays. Des rayures bleu foncé, blanches et rouges recouvrent le capot, le toit et l’arrière, pour former le fameux drapeau tricolore. Le logo du cheval cabré Ferrari se trouve sur l'aile avant et le chiffre 4 se trouve en dessous.

La palette de couleurs se poursuit dans l'habitacle. Le siège conducteur est fini en rouge Frau Cremisi et le siège passager en bleu Frau Notte. Des rayures blanches décorent la zone qui longe les côtés de la console centrale qui est, elle-même, recouverte de bois.

La Roma est le modèle d'entrée de gamme de Ferrari, mais cela ne veut pas dire qu'elle est bon marché. Les prix commencent à 216 000 € (même si on peut en trouver pour un prix légèrement inférieur) et des personnalisations comme celui-ci ne sont pas là pour baisser les chiffres, bien au contraire.

Le Tour de France : un autre succès historique pour Ferrari

Cette Ferrari utilise un V8 bi-turbo de 3,9 litres développant 612 chevaux à 7 500 tr/min et 760 Nm de couple. Elle utilise une boîte de vitesses à double embrayage, à huit rapports et cette configuration permet au coupé d'atteindre les 100 km/h en 3,4 secondes ainsi que les 200 km/h en 9,3 secondes. La vitesse maximale dépasse 320 km/h..

Le constructeur italien s'est inspiré de modèles classiques comme la 250 GT Berlinetta Lusso et la 250 GT 2+2 pour concevoir l'apparence extérieure de la Roma. L'habitacle offre un aménagement moderne avec un grand groupe d'instruments numériques, un écran d'info-divertissement orienté portrait et un écran pour le passager.

Quant à l’hommage en question, la course automobile du Tour de France a vu le jour en 1899 sous la forme d'une épreuve dépassant les 2000 kilomètres à travers les routes du pays. L’apogée de cette épreuve se situe dans les années 1950 et au début des années 60 lorsque la compétition de voitures de sport combinait des sections de rues publiques et des circuits. Ferrari s’y est imposé à treize reprises.

Auparavant, Ferrari avait déjà présenté une Roma Tailor Made avec une carrosserie marron chocolat un intérieur avec des touches de bois d'ébène africain et des rayures cuivrées sur les sièges. On peut aussi noter cet exemplaire (voir ci-dessus) bleu mate, dévoilé en 2022.