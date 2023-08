Ferrari a l'habitude de renouveler ses modèles tous les cinq ans. La SF90 ayant été lancée en 2019 pour marquer les 90 ans de la Scuderia Ferrari, il n'est pas surprenant de découvrir que le développement de sa remplaçante a débuté. Évidemment, le constructeur italien n'en est qu'au début du processus mais nous avons enfin les premières photos espion d'un prototype, encore camouflé.

Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un mulet utilisant la même carrosserie que la Ferrari SF90 actuelle. Des ajustements sont néanmoins visibles au niveau des prises d'air latérales, qui laissent présager des améliorations aérodynamiques pour le nouveau modèle.

Les échappements paraissent inhabituels à l'arrière puisque les tuyaux semblent se cacher derrière les embouts d'échappement. Nos photographes nous informent également que les ailes arrière ont été modifiées pour s'adapter à la nouvelle géométrie de la suspension.

On n'en sait pas beaucoup plus sur ce nouveau modèle provisoirement appelé SF100, mais la rumeur veut qu'il repose sur une version actualisée de l'architecture de la SF90, également utilisée par la 296. L'architecture à moteur central sera évidemment conservée et la fibre de carbone pourrait être encore plus présente.

Nous savons avec certitude qu'il y aura un moteur hybride sous la carrosserie, en raison de la présence des autocollants jaunes.

Si Ferrari décide d'utiliser une version révisée du V8 hybride, cela signifiera que la marque s'appuiera sur le V8 de 4,0 litres de l'actuelle supercar, couplé à une boîte automatique à huit vitesses. Dans sa forme actuelle, il délivre 1000 chevaux en version standard et 1 030 chevaux dans la déclinaison SF90 XX.Trois moteurs électriques – deux sur l'essieu avant et un à l'arrière – assistent le moteur thermique dans la SF90.

Pour ce qui est de la date de lancement, rien d'officiel n'a été annoncé par Ferrari, mais on peut supposer qu'elle sera lancée entre fin 2024 et début 2025. N'oublions pas que le constructeur n'a pas encore dévoilé la SF90 LM, version plus orientée piste de la SF90 standard, mais déjà aperçue par nos espions. Elle sera toujours homologuée pour la route mais profitera d'énormes améliorations aérodynamiques.