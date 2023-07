Vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir une Ferrari SF90 XX, mais voici l'occasion de créer votre propre version de la nouvelle supercar. Le configurateur Ferrari est désormais disponible pour le coupé et le Spider. Si vous avez l'intention d'en acheter une, le coupé coûte l'équivalent de 770 000 euros avec une série limitée à 799 unités, et le cabriolet coûte environ 850 000 euros avec une production de 599 voitures.

La palette de couleurs d'usine de la SF90 XX comprend 22 couleurs extérieures. Trois d'entre elles sont des teintes spéciales : Bianco Cervino (photo ci-dessus), Bianco Artico et Rosso Le Mans 2023 Opaco. Les garnitures du bouclier inférieur, du capot, des entrées de toit sur le coupé et des embouts d'ailes sont disponibles en Giallo Modena, Flash Orange, Azzurro Dino ou en fibre de carbone apparente.

Galerie: La Ferrari SF90 XX Stradale et la Ferrari SF90 XX Spider

42 Photos

Quatre modèles de roues sont disponibles, dont un jeu de roues en fibre de carbone (voir photo). Les étriers de frein sont disponibles en cinq couleurs. L'échappement est disponible dans une finition métallique standard, en titane et en céramique noire.

L'habitacle est disponible avec trois types de sièges, y compris ce que Ferrari appelle les Best Weight Racing Seats. Les acheteurs peuvent choisir huit teintes pour les garnitures intérieures et huit teintes pour la sellerie Alcantara. Des tapis de sol, avec ou sans le logo SF90 XX.

Ferrari propose également son programme Tailor Made qui permet aux acheteurs d'aller plus loin dans la personnalisation. Les améliorations ont un coût, mais le prix de base est déjà si élevé qu'il est difficile d'imaginer qu'un client n'ait pas un peu plus d'argent à dépenser.

La SF90 XX est équipée d'un V8 biturbo de 4,0 litres et de trois moteurs électriques - deux pour l'essieu avant et un entre le moteur et la transmission. La puissance totale est de 1 016 chevaux. Le moteur seul développe 786 ch. Le coupé et le Spider atteignent les 100 km/h en 2,3 secondes et leur vitesse maximale est de 322 km/h. L'autonomie en mode électrique est de 25 kilomètres.

Regardez de plus près la SF90 XX dans cette vidéo promotionnelle :