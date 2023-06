Le travail se poursuit chez Ferrari sur une version spéciale de la SF90. Attendue pour la fin de l'année, cette déclinaison encore plus extrême sera conçue pour des performances maximales sur circuit et se caractérisera par un look encore plus agressif et une configuration aérodynamique revue.

L'un des prototypes de cette nouvelle Ferrari a été photographié ces derniers jours dans les environs de Maranello, où les essais se poursuivent à plein régime.

Style et aérodynamique

Même si elle est encore complètement camouflée, il est difficile de ne pas reconnaître la SF90 dans la circulation italienne. Ce modèle en particulier était équipé de jantes en alliage bleu vif (qui ne seront probablement pas proposées de série).

Par rapport à la version standard, cette version spéciale – qui, selon des rumeurs non confirmées, pourrait s'appeler LM – se distingue par une carrosserie résolument volumineuse. Le splitter, les minijupes et le diffuseur ont été agrandis pour donner une allure de dure à cuire et augmenter la force d'appui à haute vitesse.

Enfin, l'énorme aileron (probablement à inclinaison variable) est destiné à stabiliser la voiture à grande vitesse.

On ne le voit pas vraiment sur les photos espion, mais il est possible que l'intérieur soit également doté d'une sellerie spécifique pour que les deux occupants se sentent encore plus au centre de l'attention.

Plus puissante, plus légère et plus exclusive

La version finale de la SF90 LM devrait ressembler à ce que nous avons supposé dans notre rendu, mais au-delà de l'esthétique différente, une amélioration majeure du groupe motopropulseur est également à prévoir. Actuellement, Ferrari utilise un V8 4.0 et trois moteurs électriques pour un total de 1000 ch. La LM pourrait bénéficier de quelques modifications mécaniques et logicielles pour obtenir une augmentation de puissance de l'ordre de 5 à 10 % : tout simplement vertigineux !

En tenant compte d'une réduction de poids due à l'utilisation de composants plus légers, la Ferrari devrait passer de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes et atteindre une vitesse de pointe de plus de 340 km/h.

Outre le coût élevé qui pourrait facilement dépasser les 500 000 euros, il est plus que probable que la LM (pour Le Mans) soit produite en série limitée pour un très petit nombre de collectionneurs…