Sam Albert est propriétaire d'une Subaru Impreza WRX STI 2004 avec un V8 Ferrari sous le capot. Elle fait un bruit incroyable et est une véritable voiture de rallye. Elle a récemment participé à l'Oregon Trail Rally.

Albert a construit la voiture pour exploiter une faille dans le règlement. La catégorie ouverte aux quatre roues motrices autorise les moteurs à atmosphérique d'une cylindrée maximale de 4,5 litres et n'a aucune autre restriction. Il s'est procuré un moteur V8 Ferrari F136 dans une California provenant d'une casse de supercar.

Dans la Ferrari, ce moteur de 4,3 litres développe 454 ch. Cette configuration permet une distribution plus linéaire de la puissance qu'un moteur turbocompressé. En comparaison, une WRX STI 2004 de série serait équipée d'un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres développant 300 ch.

Pour Albert, l'installation semble assez simple. Il y avait beaucoup de place pour le moteur entre les rails du cadre, et il a pu utiliser le sous-châssis d'origine avec quelques petites retouches. Il a monté le radiateur à l'arrière pour maintenir un bon équilibre des masses.

L'angle de la caméra se situe au-dessus et derrière la voiture. Elle maintient une distance constante derrière le véhicule et le résultat est une perspective qui rappelle celle d'un jeu vidéo de course. Mais le son du V8 de la Ferrari est cependant meilleur que celui de n'importe quelle simulation.

Albert n'a pas terminé le Oregon Trail Rally. Il a parcouru 14 des 19 étapes. La voiture gagnante était une Subaru WRX STI de 2021.

Albert participe au championnat de l'American Rally Association. Il a participé à deux épreuves cette année mais n'a pas encore marqué de points. La fille de Ken Block, Lia, participe également à ce championnat.