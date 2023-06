Nous serons les premiers à dire que cette voiture n'est pas très belle. Mais c'est voulu, car Ferrari n'est pas prêt à dévoiler l'allure de sa prochaine hypercar. Sous le nom de code "F250", le prochain fleuron du cheval cabré n'est encore qu'une mule d'essai, ce qui signifie qu'il s'agit d'un mélange d'anciennes et de nouvelles pièces de carrosserie combinées à des éléments provisoires installés pour dissimuler le véritable design. La maison de Maranello a fait de même avec la LaFerrari, car ces mules d'essai n'étaient pas vraiment belles non plus.

Si le grand aileron à l'arrière est bien réel, les deux embouts d'échappement ronds ne le sont pas, puisque l'échappement réel est placé légèrement au-dessus, caché derrière le grillage. Les quatre feux arrière carrés semblent être empruntés à la SF90 Stradale et nous nous attendons à une nouvelle configuration pour le modèle de série.

photos espion des tests de la prochaine hypercar Ferrari

Les prises d'air latérales multicouches suggèrent la présence d'un gros moteur derrière les sièges, mais la rumeur veut que le V12 cède la place à un groupe motopropulseur hybride de taille réduite. On ne sait pas encore s'il s'agira d'un V8 ou d'un V6, mais dans tous les cas, il faut s'attendre à une puissance de plus de 1 000 chevaux grâce à au moins un moteur électrique. La 499P Le Mans Hypercar dispose d'un moteur adapté de la 296 GTB/GT3, ne soyez donc pas trop surpris si le successeur de la LaFerrari n'a que six cylindres.

Une fois de plus, les portes se prolongent sur le toit, comme sur la LaFerrari et l'Enzo avant elle. En regardant de plus près, vous verrez un autocollant haute tension sur le coin inférieur du pare-brise côté passager, révélant la nature électrifiée de la nouvelle hypercar. Les phares ne semblent pas avoir de rapport avec les modèles actuels, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu'ils soient définitifs. Les prises d'air géantes à l'avant sont faciles à remarquer, tout comme la large prise d'air sur le capot.

La première mondiale devrait avoir lieu l'année prochaine, le coupé devant être suivi plus tard dans la décennie par un Spider et une XX hardcore. La production totale devrait s'élever à 828 voitures, réparties en 599 coupés, 199 cabriolets et 30 XX.