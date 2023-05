Né en 1902 et organisé annuellement au mois de janvier, le Salon de l'automobile de Bruxelles n'aura pas lieu l'an prochain. La Fédération Belge de l'Automobile et du Cycle (FEBIAC) a pris sa décision la semaine dernière.

"Le Conseil d’Administration de FEBIAC a pris la décision de ne pas organiser de Salon physique l’an prochain", a annoncé l'organisme. "FEBIAC a toujours eu comme objectif de proposer aux visiteurs une expérience qualitative et représentative. Les conditions n’étant pas réunies, le Conseil a conclu à l’inopportunité de poursuivre les démarches pour 2024."

Aucun détail officiel sur les raisons de l'annulation n'a été donné. Annulé en 2021 et 2022 en raison de la pandémie, le salon a connu une fréquentation près de deux fois inférieure à celle de 2019 cette année, mais le problème est surtout le désintérêt de certains constructeurs, qui délaissent de plus en plus les événements de ce type.

"Pour qu’un salon soit organisé, il faut que trois conditions soient remplies", a précisé FEBIAC au quotidien belge Le Soir. "Il faut que les conditions sanitaires le permettent, qu’il y ait un intérêt des visiteurs et un intérêt des exposants."

"Au vu du succès rencontré auprès du public lors de la dernière édition, avec plus de 270 000 visiteurs, c’est donc au niveau de l’intérêt de certaines marques que se situe le problème – sachant que nous ne souhaitons pas organiser le salon s’il n’offre pas une représentativité suffisante du marché."

Les organisateurs ont par ailleurs précisé qu'il est encore "trop tôt" pour savoir si l'édition 2025 pourra être organisée.

Selon le média belge L'Echo, la décision serait notamment la conséquence d'une décision du groupe D'Ieteren, importateur des véhicules du groupe Volkswagen, de faire l'impasse sur le salon qui aurait précipité son annulation.

Le salon de Genève, prévu quelques semaines plus tard en 2024, devrait attirer plus de marques pour son retour en Suisse après l'édition 2022 qui s'est tenue au Qatar.