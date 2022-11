Après le Mondial de l’automobile qui s’est tenu à Paris du 17 au 23 octobre dernier, vient le tour du salon de Bruxelles qui se tiendra du 14 au 23 janvier 2023.

Après avoir été obligé d’annuler les deux dernières éditions du salon, 2023 sera bel et bien l'année du retour. Une édition d'autant plus importante pour le salon qu'il fêtera sa 100ème édition.

Se tenant au sein de Bruxelles Expo, la taille de ce salon est traditionnellement plus réduite que celle de ses cousins européens comme Francfort, Genève ou encore Paris. Cependant, pour ceux qui pourraient penser que la taille de l’exposition pourrait impacter son intérêt, les organisateurs nous rassurent en affirmant que les exposants seraient présents en grand nombre et qu’ils ne viendraient pas les mains vides.

Nous devons prendre pour argent comptant les annonces des organisateurs car pour l’instant aucune information n’a fuité concernant une quelconque présentation de modèle ou encore sur la liste des exposants.

Pour fêter la 100ème édition du salon, ce dernier accueillera la finale du concours de la Voiture de l’Année (The Car Of The Year), qui prend habituellement au salon de Genève. On saura donc qui du Jeep Avenger, du Kia Niro, du Nissan Ariya, de la Peugeot 408, du Renault Austral, de la Subaru Solterra, du Toyota bZ4X et de la Volkswagen ID.Buzz remportera le titre de Voiture de l’Année 2023.

Une exposition dédiée à la F1 sera aussi présente au salon et des simulateurs seront installés pour que les visiteurs puissent s’initier à la monoplace. Comparée aux précédentes éditions, la durée du salon sera réduite d’une journée passant de dix à neuf jours. Une situation comparable au Mondial de l'automobile de Paris qui a réduit sa durée à sept jours, contre onze auparavant.

Cela nous permettra de comparer l’affluence entre les deux salons. Hâte de savoir si le Salon de Bruxelles sera plus intéressant qu'un Mondial de Paris 2022, lequel a été boudé par de nombreux constructeurs. Pour l’instant, attendons la liste des participants qui seront présents à Bruxelles.