Au mois de mars, Lawrence Stroll, président d'Aston Martin, a annoncé que le constructeur allait renouveler au moins trois de ses modèles cette année. Le premier a été l'Aston Martin DB12 dévoilée il y a quelques jours, et des photos espion de la Vantage ont été révélées.

Grâce à ces rendus non officiels de nos amis de Kolesa.ru, on sait à quoi la biplace pourrait ressembler. Les changements sont surtout à l'avant, ce qui avait été révélé par les photos espion.

Ces rendus s'inspirent largement du look de la DB12. Tout porte également à croire que la future Vantage aura une grande grille, comme ce qui a été vu sur le prototype.

Galerie: Rendu de la future Aston Martin Vantage

Puisqu'elle sera plus sportive que la DB12, la Vantage est ici représentée avec un diffuseur en fibre de carbone, relié à la section inférieure du pare-choc. On y voit d'autres spécificités aérodynamiques, comme des prises d'air élargies et des jupes latérales plus agressives.

À l'arrière, les changements sont plus mineurs, la seule modification visuelle étant l'ajout de petites entrées d'air dans le pare-chocs, derrière les roues arrière.

Concernant le moteur, Aston Martin devrait une nouvelle fois s'appuyer sur un V8 biturbo 4,0 L de Mercedes-AMG. Dans la Vantage F1 Edition, il développe 527 chevaux et 685 Nm.

Dans la nouvelle DB12, le même moteur atteint 671 chevaux à 6000 tours/minute et 800 Nm de couple entre 2 750 et 6 000 tours/minute, ce qui laisse penser que la Vantage pourrait également bénéficier d'un gain de puissance.

Dans l'habitacle, l'élément le plus notable sera probablement le nouveau système d'infodivertissement, également lancé avec la DB12. Entièrement développé par Aston Martin sans utiliser les technologies de Mercedes, il propose Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un nouveau système de navigation relié à internet avec une cartographie, une application mobile dédiée et des mises à jour over-the-air.