Après avoir vu l'Aston Martin Vantage Roadster restylée au début du mois, nous avons maintenant un excellent aperçu de la variante coupé. Sur certaines photos, vous pouvez la voir sous une averse.

Il semble toujours que la Vantage révisée soit plus un rafraîchissement qu'un tout nouveau modèle. Il existe de nettes différences de style par rapport à l'actuel, mais les proportions globales ne semblent pas beaucoup changer.

À l'avant, la Vantage adopte une nouvelle calandre au contour plus arrondi que l'actuelle. Les phares montent presque sur le capot, alors que la disposition existante est plus horizontale comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le renflement du capot a d’ailleurs disparu au profit d'un design plus lisse. De profil, les changements sont moins importants. La silhouette ne change pas et le pli proéminent au milieu de la porte fait toujours partie de la conception.

À l'arrière, on retrouve désormais des sorties sur les bords extérieurs des ailes arrière tandis que les sorties d'échappement sont un peu différentes. À l'intérieur, la Vantage adopterait un nouveau système d'info-divertissement car l’actuel vient de Mercedes-Benz.

De nombreux modèles à venir

On peut s’attendre à ce que la Vantage continue d'utiliser un V8 bi-turbo de 4,0 litres. Dans l'édition F1 actuelle, ce dernier produit 527 chevaux et 684 Nm de couple.

Nous ne savons pas quand la Vantage mise à jour fera ses débuts, car Aston Martin a une année chargée devant elle mais Il est possible que la marque puisse augmenter la production du modèle révisé. Mais avant cela, la nuit prochaine, le modèle DB de nouvelle génération se dévoilera au grand jour, lui que la marque désigne comme n’étant "pas une simple GT."

Plus tard cet été, Aston annoncera les détails de son premier véhicule entièrement électrique qui sera commercialisé en 2025.

"Vous verrez cet été les voitures qui vont nous faire découvrir notre histoire de combustion, notre histoire hybride, et nous faire découvrir nos projets d'électrification", a déclaré le président d'Aston Martin, Lawrence Stroll, lors d'une interview téléphonique. "Ce sera une vision très claire de l'aventure que j'ai entâméee et construite ces trois dernières années."