Une nouvelle génération de véhicules de grand tourisme hautes performances d'Aston Martin arrivera prochainement. Le constructeur automobile britannique a annoncé une date de lancement le 24 mai pour sa nouvelle génération de DB, en commençant par un véhicule décrit comme n'étant "pas une simple GT".

L'annonce est accompagnée d'images teaser faisant allusion à des éléments de style pour le nouveau modèle. La voiture de sport ombragée a une forme familière à l'extérieur, bien qu'Aston Martin suggère que ce véhicule initial n'est pas seulement une nouvelle série DB, mais une nouvelle catégorie de véhicules qui "se libérera des normes du secteur GT".

Il est aussi suggéré que ce sera un véhicule particulièrement spécial, construit pour célébrer le 75e anniversaire de la société et de sa ligné DB emblématique.

Le teaser montre l’intérieur avec une console centrale pleine de commandes (voir ci-dessus). Nous voyons des boutons pour les réglages de suspension et ce qui ressemble à une fonction d'échappement active.

Il existe des commandes pour les paramètres de stabilité et de traction, les fonctions d'aide à la conduite, les sièges chauffants/ventilés, les commandes de climatisation et la chaîne stéréo. Une partie de l'affichage numérique montre un système de climatisation intelligent, et au milieu se trouve un bouton de démarrage/arrêt du moteur, proéminent.

Le retour du V12 ?

Tout ceci ressemble beaucoup aux photos d'espionnage du successeur de la DB11, probablement appelée DB12, qui ont été apparues pour la première fois en janvier mais il y a des changements clairs dans la calandre et les phares

Un prototype plus récent a été capturé en vidéo lors d’un entraînement approfondi au Nürburgring. Les rumeurs abondent selon lesquelles la puissance du V12 reviendra pour la DB de nouvelle génération ce qui signifierait que la combustion interne est bien vivante chez Aston Martin.

Mais cela ne met pas fin à l’électrification pour autant. Lae Valhalla dispose déjà d'un groupe propulseur hybride rechargeable mariant un V8 bi-turbo à deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 950 ch. Il n'y a aucune raison de croire que les systèmes hybrides ne fonctionneront pas dans la future gamme d'Aston Martin, qui comprend pas moins de huit nouveaux véhicules d'ici 2026.

Un avenir qui verra le jour dans moins de deux semaines.