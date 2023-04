Lorsque Aston Martin a présenté la DBS 770 Ultimate en janvier, le constructeur a également annoncé une version cabriolet mais n'a montré que le coupé.

La marque de luxe basée à Gaydon comble maintenant les lacunes en dévoilant la magnifique Volante à tomber par terre. Seuls 199 exemplaires seront produits alors que le modèle à toit fixe s'écoule à 300 exemplaires.

Galerie: Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante

7 Photos

Une beauté pleine de chevaux

Nous avons rarement l'occasion de dire cela à propos d'une nouvelle voiture, mais il n'y a pas de mauvais angle sur cette version. Bien que l'apparence soit subjective, personne ne peut nier qu'il s'agit de la voiture de route Aston Martin la plus puissante de tous les temps.

En effet, elle utilise un V12 de 5,2 litres amélioré avec 759 chevaux. La bête bi-turbo délivre un couple massif de 900 Newton-mètres à partir de seulement 1 800 tr/min pour une croisière sans effort.

Aston Martin s'est donné la peine de lancer un configurateur avec une pléthore de couleurs au choix pour l'extérieur et l’intérieur. Les voitures en édition spéciale sont rarement configurables, mais celle-ci propose des options allant des badges chromés ou noirs à un ensemble en fibre de carbone. De plus, la DBS 770 Ultimate Volante peut être livrée avec un ensemble de quatre bagages en cuir.

Tous les coupés et cabriolets roulent sur des roues de 21 pouces sur mesure avec un design complexe à rayons multiples dérivé des alliages équipant la Valkyrie et l'unique Victor.

Les roues, qui semblent être une vraie galère à nettoyer, sont disponibles en argent satiné ou en noir satiné, ce dernier étant également proposé avec une finition tournée au diamant. Aston Martin équipe les voitures avec des Pirelli P Zero mesurant 265/35 R21 à l'avant et 305/30 R21 à l'arrière.

Le dernier hourra pour la DBS qui reçoit des plaques de seuil fantaisistes montrant les ailes légendaires avec un logo spécial "770 Ultimate" et une numérotation en édition limitée pour souligner son exclusivité.

La division Q by Aston Martin peut teinter la fibre de carbone, appliquer des inserts de siège en cuir tissé et peindre des graphiques de carrosserie dans le cadre d'un plus large éventail d'options de personnalisation.

La production a déjà commencé et les premières livraisons aux clients sont prévues pour le troisième trimestre 2023.