Vous êtes amateur de voitures de sport britanniques rares et de conception italienne ? Alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Aston Martin Works vend quatre de ses modèles Zagato les plus rares et les plus beaux, ce qui signifie que votre garage pourrait ressembler à ces photos si vous avez suffisamment de pièces à gratter.

La collection se compose de quatre véhicules : une Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake, une Vanquish Speedster et une Vanquish Volante, avec une DBS GT Zagato ultra rare pour compléter le groupe.

La DBS GT Zagato est la plus rare du groupe. Cette super voiture de sport a été construite en l'honneur du 100e anniversaire du carrossier italien, et sa production a été limitée à 19 exemplaires dans le monde. Son V12 biturbo développe une puissance de 760 chevaux et chaque exemplaire a coûté 7,8 millions de dollars à l'état neuf. Elle était même accompagnée d'un modèle de continuation DB4 GT Zagato assorti (bien que cette voiture ne fasse pas partie de cette vente).

Pendant ce temps, la société n'a construit que 99 exemplaires de la Vanquish Zagato Volante et de la Vanquish Shooting Brake. La Vanquish Speedster a été limitée à 28 exemplaires. Chacune de ces voitures est propulsée par un V12 atmosphérique de 6,0 litres développant 592 ch, qui leur permet d'atteindre une vitesse de 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse de pointe de plus de 320 km/h. Chacune d'entre elles a coûté environ 1 million de dollars à l'état neuf.

Ces voitures représentent quatre des quelques modèles Aston Martin modernes conçus par Zagato. L'un des véhicules qui manque clairement à l'appel est le magnifique coupé Zagato. Cette voiture a fait ses débuts en 2020 et n'a été produite qu'à 99 exemplaires dans le monde entier. En comparaison, elle coûtait à peine 765 000 dollars lorsqu'elle était neuve.

Aston Martin Works ne précise pas le montant de la collection, mais nous ne serions pas surpris que le quatuor atteigne plus de 50 millions de dollars. Un prix relativement faible pour quatre des plus belles Aston modernes jamais construites.