Jaguar a opté pour une gamme électrique, ce qui signifie que l'entreprise a pratiquement arrêté de fabriquer des voitures thermiques. Cependant, si vous avez envie d'une voiture à essence fraîchement construite, mais vintage, le département Jaguar Classic en fabriquera une à la main pour vous à partir de zéro. Dans ce cas, un "client fidèle et exigeant d'Asie du Sud-Est" voulait une paire de Type E.

C'est ainsi qu'est née la version Commemorative, 50 ans après la fin de la production du roadster emblématique. En utilisant les plans originaux de la Série I de 1961 jusqu'à la Série III lancée une décennie plus tard, Jaguar Classic a construit les deux Type E de A à Z. La paire s'inspire spécifiquement de l'édition Commemorative, une version spéciale de 50 exemplaires vendu en 1974 pour marquer la fin de la production. L'une est peinte en "Vert Signet" et l'autre en "Noir Opal", en clin d'œil aux couleurs proposées il y a un demi-siècle, juste avant la disparition de cette voiture.

Ce sont les seules Jaguar, de ce type, vraiment nouvelles construites depuis lors, les projets précédents ayant consisté à restaurer des voitures existantes. La puissance provient d'un six cylindres en ligne de 3,8 litres, mais désormais avec injection électronique de carburant au lieu des triples carburateurs d'origine. De plus, l'ancienne boîte manuelle à quatre rapports a fait place à une unité à cinq rapports plus moderne. Jaguar Classic affirme qu'il a fallu plus de 2 000 heures pour mettre en œuvre toutes les améliorations par rapport à la voiture classique. D'autres modifications ont inclus un pare-brise chauffant et même une radio Bluetooth.

La classe éternelle

Au-delà des changements apportés sous la superbe carrosserie, la Type E Commemorative est dotée de sièges en cuir beige "Bridge of Weir". La sellerie, tissée à la main, n'a jamais été proposée auparavant par Jaguar Classic et est complétée par des garnitures en cuir noir et beige. La pièce de résistance est visible sur la console centrale en aluminium anodisé où est gravée une esquisse de la E-Type Série I.

Deakin & Francis, le plus ancien joaillier britannique, est responsable des détails en argent massif et en or 18 carats. Ailleurs, de l'argent moleté a été utilisé pour ces jolis interrupteurs du tableau de bord. L'intérieur du coupé cabriolet ressemble à une œuvre d'art en mélangeant les plus beaux matériaux que Jaguar Classic ait pu trouver.

Jaguar Jaguar

Quelle est leur valeur ?

Combien coûtent ces voitures ? Jaguar ne le dit pas, mais certainement beaucoup plus que la Type E Reborn lancée en 2017 pour environ 355 000 €. Nous émettons cette hypothèse en nous basant sur le fait que la Reborn était une restauration complète d'une voiture existante alors que la Type E Commemorative est construite à partir de zéro.

En 2021, Jaguar Classic a revisité une fois de plus ce que beaucoup considèrent comme la plus belle voiture du monde avec la collection Type E 60 pour célébrer les six décennies écoulées depuis les débuts de la Série I. La version spéciale se composait de six coupés et de six roadsters qui ont également été entièrement restaurés, faisant écho aux voitures de lancement du Salon de l'automobile de Genève de 1961.

Jaguar Classic E‑Type - le retour