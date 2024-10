Le Salon Rétromobile, la prestigieuse exposition de voitures classiques qui se tient chaque année à Paris (et de renommée mondiale) connaîtra une deuxième édition en Amérique du Nord à partir de 2025. L'événement, qui s'appellera "Rétromobile USA", va succéder au salon organisé depuis 1976 au célèbre Parc des Expositions de la Porte de Versailles, organisé par Comexposium, spécialiste mondial de l'événementiel.

Un des plus grands d'Europe

Le Salon Rétromobile est devenu un rendez-vous incontournable de l'automobile de collection. Depuis près de 50 ans, il réunit les plus grands constructeurs automobiles, les exposants de voitures classiques, les collectionneurs, les vendeurs, les maisons de vente aux enchères, les organisateurs d'événements, les restaurateurs, les carrossiers, les vendeurs de composants et d'automobile.

Les grands noms de l'industrie sont présents, ainsi que les professionnels, et plus de 130 000 visiteurs sur cinq jours (un record justement atteint en 2024). Chaque année, il met en lumière des constructeurs sélectionnés (comme MG cette année), des exploits en course et des percées automobiles en hommage au patrimoine et à l'héritage de l'automobile.

Désormais, en collaboration avec le groupe duPont REGISTRY, cette nouvelle exposition phare va recréer l'ambiance remarquable de l'événement européen, avec une touche américaine, l'année prochaine. Elle présentera également une grande variété de voitures de collection anciennes et rares issues de plus d'un siècle d'histoire automobile, démontrant l'importance historique et culturelle non seulement des belles machines, mais aussi de la richesse du tissu manufacturier, de l'innovation et du design, ainsi que la manière dont l'industrie automobile a influencé la culture et la société mondiales.

Un enthousiasme transatlantique partagé par les fans de vintage

"Quand on voit la passion et l’enthousiasme que Rétromobile suscite à Paris parmi les amateurs européens de voitures anciennes, on voit bien que la même émotion et le même esprit existent aussi aux États-Unis d’Amérique", a déclaré Gérard Neveu, PDG de duPont REGISTRY Events. "Il est donc évident que Rétromobile soit présent aux États-Unis, car il s’agit du plus grand marché au monde pour les voitures anciennes et de collection. Et tout comme l’événement annuel de Paris, Rétromobile USA va attirer tous les types d’exposants, de collectionneurs et de visiteurs dans une grande célébration du design, de l’artisanat et de l’histoire de l’automobile."

Romain Grabowski, directeur Comexposium de Rétromobile Paris, a ajouté : "Nous sommes très heureux d’annoncer ce projet aux États-Unis. Il marque un nouveau chapitre dans l’histoire du salon Rétromobile qui, depuis 1976, est organisé par des passionnés pour des passionnés."

"Nous sommes convaincus d’avoir trouvé avec duPont REGISTRY Group le partenaire idéal, qui dispose d’une grande expertise et d’une large couverture du monde automobile aux Etats-Unis. Comexposium est heureux de pouvoir adapter l’expérience Rétromobile au plus grand marché du monde. Nous avons hâte de retrouver nos amis collectionneurs américains, habitués de longue date du salon parisien, et de venir à la rencontre des fans locaux !"

Le lieu et la date de Rétromobile USA seront annoncés ultérieurement mais on vous donne rendez-vous du 5 au 9 février 2025 pour vous rendre au salon parisien qui se tiendra toujours à la porte de Versailles.

