La 48e édition du salon Rétromobile a démarré depuis le mardi 30 janvier et vous avez jusqu'à dimanche pour en profiter. Motor1 a eu la chance de se rendre sur place et d'observer de près certains des modèles les plus importants de l'histoire. Voici ce qu'il ne fallait pas rater.

La célèbre maison de vente aux enchères fait partie des premiers exposants que vous pouvez voir en entrant dans le salon. Parmi les quatre modèles présents sur place, on trouve une Maserati MC12, de 2004.

Les 100 ans de MG

Vous l'avez probablement vu partout, le constructeur britannique (racheté par le groupe chinois SAIC) fête son centenaire à Rétromobile. L'exposition est très complète, allant de la Old Number One au futur Cyberster.

FFSA (les 50 ans de Sébastien Loeb)

Le stand de la Fédération Française du Sport Automobile a donné une part belle au nonuple champion du monde du WRC. Cinq de ses voitures mythiques ainsi que la Dacia du Dakar 2025 sont présentes pour l'évènement.

Renault

L'une des plus belles expositions à Rétromobile est sans conteste celle du stand Renault. La marque française tient à célébrer son esprit pionnier (avec l'avion Caudron-Renault Rafale C.460 ou la Nervasport de 1934 qui a battu neuf records internationaux et trois records du monde de vitesse) sans oublier le futur avec le prochain Rafale et la Renault 5 électrique que l'on attend toujours.

Volkswagen

Le constructeur allemand occupe également une place importante à Rétromobile. Pour l'occasion, Volkswagen a voulu fêter les 50 ans de la Golf sans oublier le Combi.

Le Dakar

Le dernier Dakar en date s'est conclu sur la victoire de Carlos Sainz, il y a deux semaines, mais vous pouvez retrouver quelques modèles phares de l'épreuve mythique à Rétromobile, dont l'Audi du champion espagnol.

Artcurial

RM Sotheby's n'est pas la seule maison de vente aux enchères qui occupe une place importante sur ce salon et Artcurial est là pour le prouver. Le lot le plus important est une Ferrari 250 GT California Spyder LWB de 1958, estimée entre 8 500 000 € et 11 500 000 € !

Ducati

Juste à côté de l'exposition d'Arturial, on retrouve tout un tas de motos qui occupent aussi une place importante sur ce salon. Nous avons choisi de vous illustrer les Ducati qui ont frappé fort en 2023.

Mercedes

Chez la marque à l'étoile, c'est à la 300 SL (la version 300 SLR Uhlenhaut est le véhicule le plus précieux de l'histoire) qu'on a voulu rendre hommage...

Et les autres

