Quelle est la différence entre un modèle généralement important pour une marque et un modèle qui redéfinit l'avenir de l'entreprise ? La Passat est l'un des modèles les plus importants de Volkswagen à l'échelle mondiale, mais la Golf est une véritable icône qui occupe une place à part entière dans l'histoire de l'industrie automobile. Elle a marqué un tournant révolutionnaire pour la marque de Wolfsburg, en remplaçant la légendaire Coccinelle et en ouvrant la voie à une nouvelle ère de voitures compactes.

L'année prochaine, la Golf fêtera ses 50 ans et VW présentera à plusieurs reprises des modèles historiques de sa collection. Mais avant d'entamer les célébrations de l'anniversaire du modèle, parlons des raisons pour lesquelles il était si spécial.

Pourquoi l'aimons-nous ?

Il ne fait aucun doute que la Golf est restée dans les mémoires comme un modèle révolutionnaire, non seulement pour Volkswagen, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie. En remplaçant la bien-aimée Coccinelle, elle s'éloignait de la tradition et marquait la transition de Volkswagen de la traction arrière et des moteurs refroidis par air montés à l'arrière à la traction avant et aux moteurs refroidis par eau montés à l'avant. Un changement révolutionnaire qui a défini une nouvelle ère pour la marque.

Mais ce n'était pas qu'une simple voiture populaire. Pour de nombreuses personnes du monde entier, il s'agissait de la première voiture achetée neuve. C'était une voiture très fiable qui pouvait facilement faire office de véhicule de tous les jours et qui était très facile à entretenir. En outre, elle était très économique, ce qui en faisait le choix idéal pour les jeunes familles.

N'oublions pas la Golf GTI. Lancée en 1976, elle est rapidement devenue populaire grâce à son moteur plus puissant, ses pneus plus larges et son design plus sportif. La production totale de la version GTI a largement dépassé les attentes de VW, atteignant plus de 462 000 unités au cours du cycle de vie du véhicule. Elle est toujours considérée comme l'ancêtre de toutes les hot hatches modernes. Toutefois, selon certains, cette affirmation est discutable puisque des modèles tels que la Simca 1100 Ti de 1967 et l'Autobianchi A112 Abarth de 1971 sont apparus plus tôt.

Quand la voiture a-t-elle été lancée ?

La Golf a fait ses débuts en Europe en mai 1974. Il a fallu plus de deux décennies à Volkswagen pour mettre au point le concept et le design définitifs de la remplaçante de la Coccinelle. Le processus a impliqué des douzaines de prototypes avec différentes configurations de moteurs, de formes générales et d'intérieurs. Le design final de la Golf était connu sous le nom de Type 17.

La Golf Mk1 est entrée en production en mars 1974, et les ventes ont officiellement commencé en mai de la même année. Environ un an plus tard, la voiture à hayon est arrivée sur le marché américain sous le nom de Rabbit. Les premiers exemplaires de cette voiture ont été fabriqués en Allemagne et exportés en Amérique du Nord. En 1978, VW a commencé la production locale du modèle dans son usine de Westmoreland.

Quels étaient les moteurs ?

Selon le marché, la Golf de première génération était vendue avec une gamme de moteurs quatre cylindres en ligne comprise entre 1 093 cm3 et 1 781 cm3. Les modèles GTI les plus puissants étaient équipés d'un moteur de 1,6 ou 1,8 litre selon l'année du modèle, avec une puissance allant jusqu'à 110 chevaux. Deux ans après son lancement initial, la GTI a également été équipée d'un moteur diesel de 1,5 litre, remplacé plus tard par un moteur plus puissant de 1,6 litre à aspiration naturelle et à turbocompresseur.

En ce qui concerne le design, l'implication de Giugiaro dans le processus de développement a commencé en janvier 1970 lorsqu'il a été invité à Wolfsburg. Il a été chargé de concevoir une voiture du segment C dotée d'une carrosserie bicorps en versions trois et cinq portes. Giugiaro imprègne son design de son style "origami" ou "papier plié", caractérisé par des angles vifs et des plans plats. Plus tard, il considérera la Golf Mk1 comme l'apogée de sa carrière de designer.

S'est-elle bien vendue ?

Le succès de la Golf de première génération a été tout à fait remarquable. La voiture a rapidement gagné en popularité et, en 1976, Volkswagen a célébré la vente du premier million d'unités. Au moment de son arrêt, plus de six millions d'unités ont été produites et livrées à des clients du monde entier. Le modèle a connu un tel succès dans certaines régions que VW a continué à le produire sous une forme modifiée sur le marché sud-africain pendant les 25 années suivantes.

Au fil du temps, les ventes cumulées de toutes les générations de Golf en ont fait la voiture européenne la plus populaire et la Volkswagen la plus vendue de tous les temps, avec plus de 37 millions d'unités livrées à ce jour. Le prochain chapitre de cet héritage sera dévoilé en janvier de l'année prochaine avec le lancement de la Golf Mk8 restylée.

Voici un fait amusant à propos de la Golf

En 1975, Volkswagen a introduit la climatisation en option. Bien que cela soit assez intéressant pour une petite voiture au milieu des années 1970, un autre fait nous étonne du point de vue actuel : le constructeur a proposé aux propriétaires de Golf une option d'installation ultérieure de la climatisation, en même temps qu'une batterie plus grande.